​MALİYETLER ÜRETİCİNİN BELİNİ BÜKTÜ

​Başkan Hüseyin Sarıca, saha gözlemlerine dayanarak yaptığı açıklamada üretimin tüm kademelerinde ciddi bir tıkanıklık yaşandığını vurguladı. Esnaf ve çiftçinin artan maliyetler altında ezildiğini belirten Sarıca, "Bugün çiftçimiz, esnafımız, KOBİ’lerimiz ve sanayicilerimiz çok büyük bir sıkıntı içerisindedir. Bir dokunuyorsunuz, bin ah işitiyorsunuz. Maliyetler almış başını gitmiş durumda. Üreticimiz perişan, ihracatçımız ise rekabet gücünü kaybederek zor duruma düşmüştür" dedi.

​TEK BİR SEKTÖRDE 330 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

​Ekonomik krizin istihdam üzerindeki yıkıcı etkisini rakamlarla ortaya koyan Sarıca, sadece hazır giyim sektöründe yaşanan iş kaybının dehşet verici boyutlara ulaştığını söyledi. İşsiz kalan binlerce vatandaşa dikkat çeken Sarıca, "Sadece hazır giyim sektöründe 330 bin kardeşimiz işini kaybetti. Evet, yanlış duymadınız: 330 bin kişi sadece tek bir sektörde işten çıkarıldı. Bu tablo, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının ne kadar büyük ve derin olduğunu açıkça göstermektedir" diyerek durumun vahametini özetledi.

​VERGİ VE SGK BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA TALEBİ

​Ekonomik çarkların yeniden dönmesi için acil müdahale edilmesi gerektiğini savunan Sarıca, borç yükü altında ezilen işletmeler için kurtuluş reçetesini sundu. Şu anda acilen çiftçinin, esnafın ve sanayicinin vergi ile sosyal güvenlik borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade eden Sarıca, bu borçların bir yıl ödemesiz, ardından üç yıla yayılarak tahsil edilmesinin şart olduğunu belirtti. Sarıca ayrıca, piyasanın canlanması için üretim dünyasına mutlaka taze finansman imkânı sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

