Alanya ve Antalya genelinde hızlanan kentsel dönüşüm sürecinde, eski binalardaki arsa payı adaletsizliği ciddi hak kayıplarına yol açıyor. Uzmanlar, bina yıkılmadan dava açılması gerektiğini söylüyor.

Türkiye genelinde hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri, özellikle eski yapılarda yıllardır fark edilmeyen bir sorunu yeniden gündeme taşıdı: arsa payı adaletsizliği. Alanya’da da benzer durumların yaşandığı belirtilirken, uzmanlar vatandaşları erken hareket etmeleri konusunda uyarıyor.

ESKİ BİNALARDA BÜYÜK RİSK

Deprem gerçeğiyle birlikte zorunlu hale gelen dönüşüm sürecinde, özellikle 2007 yılı öncesinde yapılan binalar dikkat çekiyor. O dönemde arsa paylarının çoğu zaman teknik kriterlere göre değil, müteahhit beyanına göre belirlenmesi bugün ciddi sorunlara yol açıyor.

Aynı katta, aynı büyüklükte ve benzer özellikteki dairelerin farklı arsa paylarına sahip olması, dönüşüm sürecinde eşit hak alınamamasına neden oluyor. Bu da özellikle yeni yapılacak projelerde metrekare ve değer kaybı olarak geri dönüyor.

“ASLINDA DAİRE DEĞİL ARSA PAYI ALIYORSUNUZ”

Sahada bu sorunlarla sık karşılaşıldığını belirten emlak sektörü temsilcileri, birçok vatandaşın bu detayı gözden kaçırdığını söylüyor. Çünkü bir konut satın alırken aslında alınan şeyin sadece daire değil, aynı zamanda o daireye ait arsa payı olduğu vurgulanıyor.

DAVA AÇMAK İÇİN GEÇ KALMAYIN

Hukukçulara göre en kritik nokta ise zamanlama. Arsa payı adaletsizliği fark edildiğinde, davanın bina yıkılmadan önce açılması gerekiyor. Aksi durumda tespit yapılamadığı için hak arama süreci zorlaşıyor.

Vatandaşların tapu kayıtlarını inceleyerek kendi dairelerinin arsa payını diğer dairelerle karşılaştırması öneriliyor. Eğer bir uyumsuzluk varsa, Sulh Hukuk Mahkemesi’nde arsa payı düzeltim davası açılabiliyor.

ALANYA’DA VATANDAŞI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Alanya’da kentsel dönüşümün hızlanmasıyla birlikte bu sorun daha görünür hale geldi. Özellikle eski apartmanlarda yaşayan vatandaşlar için bu durum, yeni yapılacak binada daha küçük bir daire ya da daha düşük hak anlamına gelebiliyor.

Birçok kişi süreci fark ettiğinde artık çok geç oluyor.

Bu yüzden uzmanların ortak görüşü net: Dönüşüm başlamadan önce tapu ve arsa payı mutlaka kontrol edilmeli.