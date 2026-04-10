Alanya'nın gözde turizm bölgelerinden Kestel Mahallesi, sarsıcı bir icra satışıyla gündemde. Turizmin kalbinde yer alan ve uzun süredir kapılarına kilit vurulan 84 odalı otel, icra yoluyla yeni sahibini arıyor. 704 ada 1 parsel üzerinde konumlanan devasa tesisin satış kararı, yerel ekonomi ve yatırımcı çevrelerinde şok etkisi yarattı.

MİLYONLUK TESİS HARABEYE DÖNDÜ

Yaklaşık 13 bin metrekarelik dev bir arazi üzerine kurulu olan turistik yapı için biçilen değer tam 230 milyon TL olarak açıklandı. Ancak hazırlanan bilirkişi raporları, milyonluk otelin içler acısı durumunu gözler önüne serdi. Kaderine terk edilen tesiste ağır hasar ve yıpranma tespit edildi. İçerisindeki donanımın büyük bir kısmı sökülen binanın, elektrik ve mekanik altyapısı da tamamen çökerek kullanılamaz hale gelmiş durumda. Uzmanlara göre, bu devasa enkazın Alanya turizmine yeniden kazandırılabilmesi için sil baştan ve oldukça maliyetli bir renovasyon operasyonu şart.

KADERİNİ BELİRLEYECEK İHALE HAZİRANDA

Turizm ve ikinci konut imarlı kritik bir alanda bulunan yatırım için geri sayım başladı. Milyonlarca liralık tesisin ilk artırması 23-30 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Eğer bu süreçte tesis alıcı bulamazsa, gözler 23-30 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ikinci ihaleye çevrilecek. Tamamı satış masasına konulan harabe halindeki otelin el değiştirip değiştirmeyeceği, Alanya kamuoyu tarafından yakından izleniyor.