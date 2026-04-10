ALANYA esnafının yıllardır en büyük sorunlarından biri olan vergi uzlaşma işlemleri için Antalya’ya gitme zorunluluğu büyük ölçüde ortadan kalktı. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir’in yürüttüğü girişimler sonucunda uzlaşma yetki limitleri yükseltildi. Buna göre Alanya’da 100 bin TL’ye kadar vergi ziyaı cezaları ve 250 bin TL’ye kadar usulsüzlük cezaları yerelde değerlendirilebilecek.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SONUÇ VERDİ

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Adlıhan Dere, Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan ve Alanya Vergi Dairesi Müdürü Burak Alp ile gerçekleştirdiği görüşmelerde esnafın yaşadığı zaman kaybı ve mali yükü gündeme taşımıştı. Yapılan temasların ardından gelen yetki artışı, Alanya esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Düzenleme ile birlikte çok sayıda esnafın Antalya’ya gitmeden işlemlerini yerelde çözebilmesinin önü açılmış oldu.

'İLK ADIM ATILDI AMA YETERLİ DEĞİL'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, yapılan düzenlemenin önemli bir kazanım olduğunu ancak yeterli olmadığını belirtti. Özdemir, “Evet, bir gedik açtık ve yükü hafiflettik. Ancak Alanya esnafı şoför değil, sanatkârdır. Esnafın yeri Antalya yolları değil, tezgâhının başıdır. Bu adım bir başlangıçtır; hedefimiz yetki limitinin en az 500 bin TL’ye çıkarılması ya da tamamen Alanya’ya devredilmesidir” dedi.

'ESNAF İŞİNİN BAŞINDA OLMALI'

Bürokratik süreçlerin esnafı zorladığını vurgulayan Özdemir, “Esnafımızın bir dakikası bile kıymetlidir. Gereksiz yol ve zaman kaybı ortadan kalkmalıdır. Tam yetki sağlanana kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, süreçte gösterilen yapıcı yaklaşım ve destekten dolayı; Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Sayın Adlıhan Dere, Antalya Vergi Dairesi Başkanı Sayın İlhan Karayılan ve Alanya Vergi Dairesi Müdürü Sayın Burak Alp’e teşekkür ederek, esnaf adına gösterilen bu güçlü iş birliğinin devamını temenni etti. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi