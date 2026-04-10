Alanya’da 11–15 Nisan hava durumu tahminleri, yağışlı günlerin ardından daha açık ve güneşli bir döneme girildiğini gösteriyor. Kentte yeni haftada yağmur beklenmezken, güneşin daha sık görüleceği bir hava hakim olacak.

Turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı bu günlerde, hava koşullarının açık ve ılıman seyretmesi özellikle sahil kesiminde vakit geçirecekler için avantaj oluşturuyor. Gün içinde sıcaklıklar 20 ila 23 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde serinlik hissi devam edecek.

GÜNEŞLİ VE ILIMAN BİR HAFTA

11 Nisan Cumartesi günü çok bulutlu bir başlangıç yapılacak olsa da, hafta ilerledikçe bulutların yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakması bekleniyor. 12 ve 13 Nisan’da güneş zaman zaman kendini gösterirken, 14 ve 15 Nisan’da bu etki daha belirgin hale gelecek.

EN SICAK GÜN ÇARŞAMBA

15 Nisan Çarşamba günü haftanın en sıcak günü olarak öne çıkıyor. Termometrelerin 23 dereceyi göstermesi beklenirken, gün içinde güneşli aralıkların artmasıyla birlikte açık hava planları daha cazip hale gelecek.

NEM ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Hafta boyunca nem oranının zaman zaman yüzde 70’in üzerine çıkması bekleniyor. Bu nedenle özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık biraz daha yüksek olabilir.