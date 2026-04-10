Alanya’da turizm sezonu yaklaşırken, tütün kullanımına ilişkin yeni yasa taslağı iddiası kentteki işletmeleri ve vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Yerel basına yansıyan bilgilere göre hazırlanan kademeli plan, 2040 yılına kadar tütün ürünlerinin tamamen hayatın dışına çıkarılmasını hedefliyor. Taslak henüz resmiyet kazanmasa da özellikle kafe, restoran, sahil işletmeleri ve oteller açısından önemli değişiklikler içeriyor.

Alanya gibi açık alan kullanımı yoğun, turizm trafiği yüksek ilçelerde düzenlemenin etkisinin daha belirgin hissedilmesi bekleniyor. Taslakta yer alan maddeler hayata geçerse hem işletmelerin fiziki düzeni değişecek hem de sahil bandı, parklar ve sosyal alanlarda denetim başlığı yeni bir aşamaya taşınacak.

İŞLETMELERDE SİGARA ALANI YÜZDE 10 İLE SINIRLANABİLİR

Taslakta en dikkat çeken başlıklardan biri, işletmelerde sigara içilebilen bölümlerin ciddi biçimde daraltılması. Buna göre kafe, restoran ve sahil işletmelerinde sigara içilebilir alanların, toplam metrekaranın yalnızca yüzde 10’u ile sınırlandırılması planlanıyor. Bu adımın özellikle yaz sezonunda açık alan kapasitesiyle çalışan Alanya’daki işletmeler için yeni bir uyum süreci doğurabileceği değerlendiriliyor.

Uygulamanın yürürlüğe girmesi halinde işletmelerin masa düzeninden servis planına, müşteri yönlendirmesinden açık alan kullanımına kadar pek çok başlıkta yeniden düzenlemeye gitmesi gerekecek. Bu durumun, Alanya’da turizm sezonunda hizmet veren kafe ve restoranlar için ek maliyet yaratabileceği de konuşuluyor.

PARK VE SAHİLLERDE 5 BİN TL CEZA GÜNDEMDE

Taslağa yansıyan bir diğer düzenleme ise açık kamusal alanlarla ilgili. İddiaya göre sahillerde ve parklarda yasaklı alanlarda sigara içen kişilere 5 bin TL idari para cezası uygulanması planlanıyor. Alanya’da özellikle sahil bandı, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve yoğun kullanılan parkların bu başlıkta öne çıkması bekleniyor.

Bu olası değişiklik, yalnızca bireysel kullanım alışkanlıklarını değil, kentteki kamusal alan denetimi anlayışını da doğrudan etkileyebilir. Yaz aylarında nüfusu belirgin şekilde artan Alanya’da zabıta ve ilgili denetim ekiplerinin daha görünür hale gelmesi gündeme gelebilir.