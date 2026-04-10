Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde hizmete açılan Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı, ulaşımda önemli bir rahatlama sağlarken, açılışta duyurulan 60 milyar liralık turizm destek paketi gündemin en dikkat çeken başlığı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin sürdürülebilir büyümesi için hazırlanan bu destek paketinin, özellikle işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracağını belirtti.

60 MİLYAR LİRALIK DESTEK NE ANLAMA GELİYOR?

Açıklanan pakete göre turizm sektörü, Hazine ve Maliye Bakanlığı kefalet desteğiyle kredi imkanına erişebilecek. Toplam büyüklüğü 60 milyar lira olan bu finansman, işletmelerin nakit akışını korumasına ve operasyonlarını sürdürülebilir şekilde devam ettirmesine katkı sağlayacak.

Bu gelişme, Alanya gibi turizm odaklı ilçelerde faaliyet gösteren otel, restoran ve hizmet işletmeleri açısından sezon öncesi önemli bir finansal destek olarak değerlendiriliyor.

ULAŞIM YATIRIMI TURİZME DOĞRUDAN ETKİ EDİYOR

Bakan Ersoy, ulaşım altyapısının turizmdeki büyümede kritik rol oynadığını vurguladı. Son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte turizm gelirlerinde yüzde 109 artış sağlandığını ifade etti.

Alanya’ya gelen turistlerin büyük bölümü Antalya üzerinden ulaşım sağladığı için, şehir genelindeki yol ve kavşak projeleri bölge turizmini doğrudan etkiliyor.

ALTINKALE KAVŞAĞI TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Yeni açılan kavşak, Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile şehir merkezi arasındaki yoğunluğu azaltacak. Ayrıca hafta sonları artan Antalya–Burdur hattındaki trafik yükü de önemli ölçüde hafifleyecek.

Bu yatırımın hem günlük ulaşımı kolaylaştırması hem de turizm sezonunda yaşanan yoğunluğu dengelemesi bekleniyor.