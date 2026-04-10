Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden gelen kahredici haber, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Alanya'da da büyük bir üzüntü ve öfkeyle karşılandı. İstasyon Mahallesi'nde 18 Mayıs tarihinde yaşanan akılalmaz olayda, 25 yaşındaki bir erkek tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılan masum çocuk, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayata gözlerini yumdu. Alanya kamuoyunun da yakından ve tepkiyle takip ettiği hukuki süreçte, şok edici detaylar art arda gün yüzüne çıkıyor.

KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olay günü, anne 8 yaşındaki büyük kızıyla birlikte alışveriş için markete giderken, iki yaşındaki bebeği evde şüpheli şahısla yalnız bıraktı. İddialara göre bu dehşet verici dakikalarda zanlı, küçük çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuğun kendinden geçerek bayılması üzerine paniğe kapılan saldırgan, küçük kurbanı kucağına alarak yürüyerek hastaneye götürdü. Tıp merkezinde kendisini bebeğin "dayısı" olarak tanıtan ve çocuğun nöbet geçirdiğini öne süren şahsın yalanı, uzman doktorların muayenesiyle saniyeler içinde çöktü. Doktorların istismar bulgularını kesin olarak tespit etmesi üzerine zanlı derhal kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

HASTANEDE ACI SON

İlk müdahalesi Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yapılan talihsiz bebek, durumunun kritik olması nedeniyle acil koduyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Günlerdir yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren küçük beden, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN DE KORKUNÇ ŞÜPHE

Soruşturmayı derinleştiren Çaycuma Sulh Ceza Hakimliği, olayın vahameti üzerine dosyaya acil bir yayın yasağı getirdi. Mahkemenin yayın yasağı kararında yer alan ifadeler ise vahşetin boyutunun tahmin edilenden daha büyük olabileceğini gözler önüne serdi. Soruşturma evrakında, hayatını kaybeden Nisa Nur Ö.'nün 8 yaşındaki ablası R.Ö.'nün de benzer bir istismara maruz kaldığına yönelik kuvvetli şüpheler ve bulgular yer aldı.

SORGU ÇEMBERİ DARALIYOR

Emniyetteki sorgusunda işlediği korkunç suçu itiraf eden 25 yaşındaki şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik güçleri soruşturmada çemberi daraltıyor. Olay zinciriyle bağlantısı olabileceği değerlendirilen bir başka erkek şahıs ve kurbanın annesi de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki çapraz sorguları devam ederken, devlet yetkilileri 8 yaşındaki ablayı acilen koruma altına aldı. Alanya'daki vatandaşların da tepki gösterdiği bu trajediyle ilgili güvenlik güçlerinin yürüttüğü tahkikat çok yönlü olarak sürüyor.