Antalya'nın Kepez, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde kaçak tütün ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 ton 670 kilogram kıyılmış tütün ve 200 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda elektronik sigaralar, kaçak tütün ürünleri ve ruhsatsız tabanca da bulundu.

ÜÇ İLÇEDE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Antalya, Manavgat ve Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

2 Kasım 2026 tarihinde kamuoyuna yansıyan operasyon kapsamında Kepez, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde şüphelilere ait araçlar ile bir işletmede arama yapıldı. Aramalarda farklı türlerde kaçak tütün ürünleri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

2 TON 670 KİLO TÜTÜN VE 200 BİN MAKARON BULUNDU

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda 2 ton 670 kilogram kıyılmış tütün ile 200 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 100 puro, 97 kaçak sigara, 50 likit, 37 elektronik sigara ve 11 elektronik sigara kiti bulundu.

Ele geçirilen kıyılmış tütün miktarı 2 bin 670 kilograma karşılık geliyor. Bu miktar, yaklaşık 53 kilogramlık 50 ayrı parti tütüne eşdeğer büyüklükte. Operasyonun yalnızca geleneksel tütün ürünlerini değil, elektronik sigara ve bunlarla bağlantılı ürünleri de kapsaması öne çıktı.

ARAMALARDA RUHSATSIZ TABANCA DA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçak tütün ürünlerinin yanı sıra yapılan aramalarda 4 bıçak, 6 muşta ve 1 ruhsatsız tabanca bulundu. Söz konusu malzemelerin olayla bağlantısına ilişkin incelemelerin adli soruşturma kapsamında yürütüleceği değerlendiriliyor.

Operasyonlarla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Şüpheli sayısı, gözaltı işlemleri ve ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerine ilişkin doğrulanmış bir rakam ise açıklanan bilgiler arasında yer almadı.

GAZİPAŞA DA OPERASYONUN KAPSAMINDA

Alanya'nın komşu ilçesi Gazipaşa'nın da operasyon kapsamındaki üç ilçeden biri olması, çalışmanın Antalya merkezinin dışına uzandığını ortaya koydu. Ancak ele geçirilen 2 ton 670 kilogram tütünün ne kadarının Gazipaşa'daki aramalarda bulunduğuna ilişkin ilçe bazında bir dağılım paylaşılmadı.

Bu nedenle açıklanan miktarların tamamı Gazipaşa'ya değil, Kepez, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerini kapsayan operasyonların toplamına ait bulunuyor.

KAÇAK TÜTÜN TİCARETİNDE HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR?

Türkiye'de kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretine ilişkin işlemler, ürünün niteliğine ve tespit edilen fiile göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilebiliyor. Kanun, kaçakçılık niteliği taşıyan ürünlerin ticareti ile belirli koşullarda bandrolsüz tütün mamullerinin satışına yönelik cezai hükümler içeriyor.

Bununla birlikte ele geçirilen her ürünün aynı hukuki kapsamda değerlendirilmesi gerekmiyor. Ürünlerin menşei, bandrol durumu, ticari amaçla bulundurulup bulundurulmadığı ve diğer deliller, soruşturmanın hukuki niteliğinin belirlenmesinde önem taşıyor.

Antalya'daki son operasyonlarda ele geçirilen ürünlerle ilgili adli sürecin sonucu henüz açıklanmadı. Soruşturma kapsamında yapılacak değerlendirmeler, şüphelilere yöneltilecek suçlamaların ve uygulanabilecek yaptırımların belirlenmesinde etkili olacak.