Antalya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 Kasım 2026 Pazartesi günü geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında işlem başlatılan 80 şüpheliden 62'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

ANTALYA GENELİNDE 68 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı veya uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde belirlenen 68 adrese, 80 şüphelinin yakalanması amacıyla 2 Kasım 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun ilk aşamasında 62 şüpheli gözaltına alındı. Açıklanan sayılara göre hedeflenen 80 kişiden 18'i henüz gözaltına alınmadı. Bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN 13'Ü TİCARET ŞÜPHELİSİ

Soruşturmaya ilişkin paylaşılan bilgilere göre gözaltına alınan 62 kişiden 13'ü uyuşturucu madde ticareti, 49'u ise uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle işlem görüyor.

Bu dağılım, gözaltına alınanların yaklaşık yüzde 21'inin uyuşturucu ticareti, yüzde 79'unun ise uyuşturucu kullanımı şüphesiyle soruşturmaya dahil edildiğini gösteriyor. İki farklı suçlamanın aynı operasyon kapsamında değerlendirilmesi, soruşturmanın yalnızca uyuşturucu satışıyla sınırlı olmadığını ortaya koyuyor.

ARAMALARDA KOKAİN, ESRAR VE UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 330 gram kokain, 150 gram esrar, 154 adet uyuşturucu hap ve 2 gram metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanımında değerlendirilen aparatlar bulundu. Açıklanan miktarlara göre ele geçirilen ve ağırlığı belirtilen uyuşturucu maddelerin toplamı 482 gram oldu. Uyuşturucu haplar ise adet üzerinden kayda geçirildi.

OPERASYONDA İHA DESTEĞİ KULLANILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonun insansız hava aracı (İHA) desteğiyle sürdürüldüğü bildirildi. Operasyonda İHA desteğinin hangi bölgelerde ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Operasyonun Antalya genelinde gerçekleştirildiği belirtilirken baskın yapılan 68 adresin ilçelere göre dağılımı açıklanmadı. Bu nedenle Alanya'da veya diğer ilçelerde kaç adrese operasyon düzenlendiği henüz netleşmedi.

ÖNCEKİ OPERASYONDAN FARKLI BİR SORUŞTURMA

Antalya'da 29 Eylül 2026 tarihinde de Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve fuhuş iddialarına ilişkin ayrı bir operasyon gerçekleştirilmişti. Söz konusu soruşturmada 35 adres ve 2 tekneye yönelik işlem yapılmış, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

2 Kasım'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 68 adreslik operasyon ise farklı bir soruşturma olarak duyuruldu. İki dosya arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERİN ADLİ SÜRECİ BEKLENİYOR

2 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan 62 şüphelinin adli süreçlerine ilişkin henüz kesinleşmiş bir tutuklama veya adli kontrol bilgisi açıklanmadı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilip edilmeyecekleri ve haklarında hangi adli kararların verileceği soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün resmî internet sitesinde erişilebilen duyurular arasında, 2 Kasım tarihli operasyona ilişkin ayrıntıları doğrulayan müstakil bir açıklamaya ulaşılamadı. Operasyonun sayısal ayrıntıları basına yansıyan bilgilerden derlenirken soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü bildirildi. Gözaltı sayısının devam eden çalışmalarla değişebileceği değerlendiriliyor.