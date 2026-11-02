Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 Kasım 2026 Pazartesi günü meydana gelen iş kazasında, 10 katlı bir binanın dış cephesinde çalışan iki işçi, iskelenin taşıyıcı bağlantısının kopması sonucu metrelerce yüksekte mahsur kaldı. Saat 09.30 sıralarında yaşanan olayda, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki işçi de yaralanmadan kurtarıldı.

KEPEZ'DE İSKELENİN TAŞIYICI KABLOSU KOPTU

Olay, Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi 2685 Sokak'taki bir sitenin A bloğunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın dış cephesinde boya ve onarım çalışması yapan iki işçinin bulunduğu asma iskelenin taşıyıcı kablolarından biri koptu.

Kablonun kopmasıyla 10. kat seviyesindeki iskele yan yatarak binanın dış cephesinde asılı kaldı. İskele üzerinde çalışan Sedat Y. ve Bülent Ç. bulundukları yerden ayrılamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ MERDİVENLİ ARAÇLA ULAŞTI

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre, işçilerin mahsur kaldığının fark edilmesi üzerine yetkililere haber verildi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle birlikte polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli kurtarma aracını kullanarak 10. kat seviyesinde asılı kalan iskeleye erişti. İki işçi, itfaiye aracının sepetine alınarak güvenli şekilde zemine indirildi.

İKİ İŞÇİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarma çalışmasının ardından Sedat Y. ve Bülent Ç.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İlk bilgilere göre olayda yaralanan olmadı. Ekipler, gerekli kontrollerin ardından bölgeden ayrıldı.

Olayla ilgili haberlerde iskelenin taşıyıcı kablolarından birinin koptuğu belirtilirken, kopmaya yol açan teknik neden konusunda henüz doğrulanmış bir inceleme sonucu paylaşılmadı.

ASMA İSKELELERDE HANGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ZORUNLU?

Kepez'deki olay, yüksek katlı binalarda dış cephe çalışmaları sırasında kullanılan asma iskelelerin güvenliğini yeniden gündeme getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının mevzuatında yer alan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, iş ekipmanlarının güvenli kullanımına ilişkin işveren yükümlülüklerini düzenliyor. Yönetmelik kapsamında, ilgili ekipmanların yetkili kişiler tarafından kontrol edilmesi ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması gerekiyor.

Özellikle asılı erişim donanımlarında taşıyıcı halatlar, bağlantı elemanları, fren sistemleri ve düşmeye karşı koruyucu ekipmanların uygunluğu önem taşıyor. Çalışanların kullandığı kişisel düşüş durdurma sistemlerinin de yapılan işe ve ekipmanın özelliklerine uygun olması gerekiyor.

Ancak Kepez'deki olayda hangi güvenlik önlemlerinin alındığına, iskelenin son kontrol tarihine ve taşıyıcı kablonun neden koptuğuna ilişkin resmî bir teknik rapor henüz kamuoyuna yansımadı. Bu nedenle kazanın ihmalden kaynaklandığına ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

OLAYIN NEDENİ TEKNİK İNCELEMEYLE BELİRLENEBİLİR

İş kazasının meydana geldiği binada kullanılan iskelenin bakım ve kontrol kayıtları ile taşıyıcı sisteminin teknik durumu, olayın nedeninin belirlenmesi açısından önem taşıyor.

İki işçinin yara almadan kurtarıldığı olayda, iskelenin bağlantısının kopmasına ilişkin herhangi bir idari inceleme veya soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusunda henüz resmî açıklama bulunmuyor.