İzmir'de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kendisini polis ve basın mensubu gibi gösterdiği öne sürülen A.U.Ş., emniyet ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.

SOSYAL MEDYADA POLİS VE GAZETECİ TAKLİDİ YAPTI

Emniyet ekipleri, sosyal medya hesaplarında polis teşkilatına ait amblem ve armaları kullanarak paylaşımlar yapan şüpheliyi incelemeye aldı.

A.U.Ş.'nin hesaplarında "Polis Haber" ve "Basın Polis" gibi ifadeler kullandığı, farklı ortamlarda kendisini polis ya da gazeteci olarak tanıttığı belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE ADLİYEDE DOLAŞTI

Yapılan incelemelerde şüphelinin sahte polis kimliği ve el telsizi taşıyarak başta İzmir Adliyesi olmak üzere çeşitli noktalarda görevli izlenimi verdiği ortaya çıktı.

A.U.Ş.'nin sosyal medya hesabından adliyede görev yaptığını ima eden paylaşımlarda bulunduğu da tespit edildi.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Şüphelinin evine ve iş yerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Aramalarda namlu ağzı açık bir tabanca, boş şarjör, kurusıkı olduğu değerlendirilen 58 fişek, ucunda demir bilye bulunan 9 mm PA ibareli 4 fişek, bir el telsizi ve üzerinde polis yazan 8 kokart ile kimlik bulundu.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.U.Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ve gazeteci kimliğine bürünerek çeşitli noktalarda dolaştığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.