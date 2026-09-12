Samsun’un İlkadım ilçesindeki bir camide cuma namazı sırasında yaşanan olay, cemaat arasında kısa süreli gerginliğe yol açtı. Namaz devam ederken camiye giren bir kadın, cemaatin bulunduğu bölüme geçerek ibadete katılmak istedi. Kadının cemaatin arasına yönelmesi üzerine bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından kadın caminin içerisinden çıkarıldı. Yaşanan gerginliğe rağmen ibadetini sürdürmek isteyen kadın bu kez cami avlusunda namaz kılmaya devam etti. Polis ekipleri de herhangi bir yeni tartışma ya da olumsuzluk yaşanmaması amacıyla bölgede güvenlik önlemi aldı.

KADINLARIN CUMA NAMAZINA KATILMASINDA DİNEN ENGEL YOK

Olayın ardından kadınların cuma namazına katılımına ilişkin dini uygulamalar da gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklamalarına göre cuma namazı kadınlar için farz kabul edilmiyor. Bununla birlikte kadınların istemeleri halinde camiye giderek cemaatle cuma namazı kılmalarında dinen bir engel bulunmadığı belirtiliyor. Cuma namazını camide kılan kadınların ayrıca öğle namazı kılması da gerekmiyor.

Camilerde ibadet düzeninin korunması amacıyla kadın ve erkek cemaat için genellikle ayrı namaz alanları oluşturuluyor. Kadınlara ayrılan bölümler caminin mimari yapısına göre ana ibadet alanının belirli bir kısmında, üst katta veya ayrı bir bölümde bulunabiliyor. Yoğun katılımın yaşandığı cuma ve bayram namazlarında ise saf düzeninin korunması ve giriş çıkışların düzenli yapılması daha fazla önem taşıyor.

GERGİNLİKLERDE ÖNCELİK İBADET DÜZENİNİN KORUNMASI

Cami içerisinde benzer bir anlaşmazlık yaşanması halinde temel yaklaşımın tartışmayı büyütmeden ibadetin devamını sağlamak olması gerekiyor. Din görevlileri ve cami görevlilerinin, ibadet etmek isteyen kişileri uygun bölümlere yönlendirmesi ve cemaat arasındaki olası anlaşmazlıkları sakin şekilde çözmesi önem taşıyor. Kamu düzenini etkileyebilecek bir durum oluşması halinde ise güvenlik birimleri devreye girerek taraflar arasında yeni bir gerilim yaşanmasını önleyebiliyor.

Diyanet’in konuya ilişkin değerlendirmelerinde de kadınların camilerden yararlanabilmesine özel vurgu yapılıyor. Kadınların vaaz ve hutbelerden faydalanmak amacıyla camilere gelmelerinin önünde dini bir engel bulunmadığı ifade edilirken, uygulamada kadınlara uygun ve erişilebilir ibadet alanlarının oluşturulması camilerdeki düzen açısından önem taşıyor.

OLAY İLKADIM’DA KISA SÜRELİ HAREKETLİLİĞE NEDEN OLDU

Samsun’un merkez ilçelerinden İlkadım’da meydana gelen olayda, kadın cami dışına çıkarıldıktan sonra ibadetine avluda devam etti. Polis ekiplerinin bölgede önlem almasıyla gerginliğin büyümesinin önüne geçilirken, olayın ardından daha ciddi bir olumsuzluk yaşandığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.