Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde 29 Ağustos’ta göğüs ağrısı yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesinin ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından daha ileri tetkik ve tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz, koroner yoğun bakım ünitesinde takibe alındı.

ANJİYO SONRASI YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLDİ

Hastanede yapılan incelemelerin ardından Cem Yılmaz’a koroner anjiyografi uygulandı. Sağlık ekibinin açıklamalarına göre sorun tespit edilen damarlara müdahale edilirken balon ve stent işlemi de gerçekleştirildi. İşlemin ardından koroner yoğun bakımda izlenen Yılmaz’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da gerekli tıbbi müdahalelerin başarıyla gerçekleştirildiğini ve sanatçının takibinin sürdüğünü duyurdu.

Cem Yılmaz da hastanedeki tedavisi sırasında yaptığı açıklamada göğsüne ve sırtına şiddetli bir ağrı saplandığını, bunun üzerine sağlık kuruluşuna başvurduğunu belirtmişti. Ayvacık ve Çanakkale’de kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden ünlü komedyen, sevenlerine durumunun iyi olduğu mesajını vermişti. Yılmaz, hastanedeki takip ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından 31 Ağustos’ta taburcu edildi.

GÜNLER SONRA BASTONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Tedavi sürecinin ardından bir süre gözlerden uzak kalan Cem Yılmaz’ın yeni görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Bir davete katılan ünlü komedyenin yürürken baston kullandığı görüldü. Fotoğrafta keyifli olduğu öne çıkan Yılmaz’ın baston kullanmasının nedeni konusunda ise kendisinden, yakınlarından veya doktorlarından kamuoyuna yansıyan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle baston kullanımının geçirdiği kalp rahatsızlığı ya da uygulanan tedaviyle doğrudan bağlantılı olduğuna ilişkin kesin bir değerlendirme bulunmuyor.

KORONER ANJİYOGRAFİ NASIL UYGULANIYOR?

Koroner anjiyografi, kalbi besleyen damarların görüntülenmesi ve olası darlık ya da tıkanıklıkların belirlenmesi amacıyla kullanılan girişimsel yöntemler arasında yer alıyor. İşlemde genellikle el bileği veya kasıktaki bir atardamardan ince bir kateterle kalp damarlarına ulaşılıyor. Damar içerisinde ciddi bir darlık tespit edilmesi halinde, hastanın durumuna göre aynı işlem sırasında balon veya stent uygulamasıyla kan akımının yeniden sağlanması mümkün olabiliyor.

Anjiyo ve stent sonrasında hastanın klinik durumuna göre koroner yoğun bakımda veya serviste takip edilmesi, giriş yapılan bölgenin kanama açısından izlenmesi ve doktor tarafından verilen ilaçların düzenli kullanılması önem taşıyor. Özellikle stent uygulanan hastalarda hekim tarafından reçete edilen ilaçların aksatılmaması, kontrollerin zamanında yapılması ve fiziksel aktiviteye dönüş konusunda sağlık ekibinin önerilerine uyulması gerekiyor. İyileşme süreci hastadan hastaya değişebildiği için günlük yaşama dönüş konusunda tek tip bir süre vermek mümkün değil.

GÖĞÜS AĞRISINDA ZAMAN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Sağlık Bakanlığı, göğüste baskı veya ağrı, kola, sırta, boyna ya da çeneye yayılan ağrı, nefes darlığı, terleme, bulantı ve ritim düzensizliği gibi belirtilerin kalp krizi açısından ciddiye alınması gerektiğine öne çıkıyor. Böyle bir durumda kişinin kendi imkânlarıyla hastaneye gitmek yerine vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşması öneriliyor. Ambulansla yapılan sevk, hastanın uygun sağlık merkezine yönlendirilmesi ve gerekli müdahaleye daha hızlı erişebilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Cem Yılmaz’ın yaşadığı süreç de göğüs ağrısının ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirirken, ünlü komedyenin taburcu edilmesinin ardından kamuoyuna yansıyan son görüntülerinde sosyal yaşamına yeniden dönmeye başladığı görüldü. Yılmaz’ın baston kullanımının geçici olup olmadığına veya sağlık durumunda yeni bir gelişme bulunup bulunmadığına ilişkin ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.