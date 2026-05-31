Aydın'ın Söke ilçesinde bir pazar yerinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Yeni Asır'ın aktardığı bilgilere göre, 31 yaşındaki Erkan Aslan, henüz bir ay önce evlendiği 25 yaşındaki eşi Nurgül Aslan ve 31 yaşındaki Ercan Zengin'i park halindeki bir otomobilin içinde silahla vurdu.

Olay yerinde hayatını kaybeden Ercan Zengin'in ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurgül Aslan da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

CİNAYET ZANLISI TESLİM OLDU

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Erkan Aslan, bir süre sonra suç aletiyle birlikte emniyet müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Olay yeri inceleme ekipleri, aracın çevresinde yaptıkları çalışmalarda çok sayıda boş kovan tespit etti.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Soruşturma dosyasına yansıyan ilk bilgilere göre, cinayetin aldatma iddiasıyla işlendiği öne sürülüyor. Emniyet güçleri, taraflar arasındaki iddiaları ve olayın kesin nedenini aydınlatmak amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili adli sürecin ve çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi.