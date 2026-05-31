Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine tedbiren geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2.5 yıl aradan sonra Ankara'daki parti genel merkezinde mesaiye başladı. Aynı gün Özgür Özel'in Güvenpark'ta ayrı bir toplanma gerçekleştirmesiyle belirginleşen parti içi durum hakkında, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu tv100 yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Kuşoğlu'nun aktardığına göre, partideki mevcut ayrışma ideolojik veya seçmen tabanlı değil, tamamen duygusal ve kişisel sebeplerden kaynaklanıyor. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasında kullandığı "FETÖ ajanı" ifadesinin oldukça sert olduğunu belirten Kuşoğlu, bu sözlerle kimin kastedildiğini bilmediğini ifade etti. Partinin kurucu kimliğine dikkat çeken Kuşoğlu, iç tartışmaların geride bırakılarak küresel gelişmelere odaklanılması gerektiğini savundu.

YASAL SÜREÇ VE MUTLAK BUTLAN KARARI NEDİR?

Hukuk sisteminde bir işlemin kurucu unsurlarındaki eksiklik nedeniyle baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelen "mutlak butlan" kararı, CHP'de son kurultay süreçlerini tartışmaya açarak mevcut yönetimin yetkilerini tedbiren askıya aldı. Bu yasal durum, yeni bir hukuki zemin oluşana veya kurultay toplanana kadar önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuken partiyi temsil etmesi zorunluluğunu doğurdu.

MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLABİLİR Mİ?

Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında herhangi bir husumet bulunmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik parti stratejisini değerlendiren Kuşoğlu, CHP'nin en iddialı ismi aday göstereceğini ve şartların uygun olması halinde bu kişinin Mansur Yavaş olabileceğini açıkladı. Meclis grup toplantılarındaki işleyişin de parti kurullarının oluşmasının ardından Meclis İçtüzüğü çerçevesinde çözüleceği bildirildi.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu'nun 78 yaşında olduğunu ve partisi için görevden kaçmayacağını belirten Kuşoğlu, buna rağmen kendisinin kurultayda yeniden genel başkan adayı olacağını düşünmediğini aktardı. Özgür Özel'in seçim başarılarına yönelik söylemlerine de yanıt veren Kuşoğlu, 2019 ve 2024 seçimlerinde elde edilen 400'ün üzerindeki belediye başkanlığı başarısında Kılıçdaroğlu'nun yadsınamaz bir payı olduğunu hatırlattı. Öte yandan partinin mali kontrolünün henüz devralınmadığı, resmi işlemler için bayram sonrası yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kadrolarının oluşturulmasının beklendiği açıklandı.