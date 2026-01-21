​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, partisinin genel merkezi tarafından Türkiye genelinde başlatılan ve Alanya teşkilatının da sahada aktif rol aldığı imza kampanyasının sonuçlarını paylaştı. Emeklilerin yaşadığı ekonomik darboğaza dikkat çekmek amacıyla yürütülen "1 Milyon İmza" kampanyasında hedefin aşıldığını belirten Sarıca, çarpıcı verilerle hükümetin ekonomi yönetimini eleştirdi.

​"HEDEF AŞILDI: 1 MİLYON 214 BİN İMZA"

​Kampanyanın büyük bir toplumsal karşılık bulduğunu ifade eden Hüseyin Sarıca, "Emekli maaşlarının en az asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebiyle başlattığımız çalışmada, Türkiye genelinde tam 1 milyon 214 bin imza topladık. Bu imzaların her birinde milletimizin feryadı, emeklimizin isyanı var. Bu imzaların içinde, ucuz meyve sebze alabilmek için pazarın dağılmasını, akşam saatlerini beklemek zorunda kalan Ayşe teyzemizin hüznü var" şeklinde konuştu.

​"FAİZE 260 MİLYAR, EMEKLİYE 70 MİLYAR ÇOK GÖRÜLÜYOR"

​Devlet bütçesindeki önceliklerin yanlış olduğunu vurgulayan Sarıca, faiz ödemeleri ile emekliye ayrılan pay arasındaki uçurumu şu sözlerle dile getirdi:

​"Geçtiğimiz hafta, anaparası 20 milyar lira olan bir borç için tam 260 milyar lira faiz ödendi. Borcun 13 katı faize gidiyor ve bu hiç sorgulanmıyor. Ancak iş emekliye gelince 'kaynak yok' deniliyor. Emekliye verilen ve 1062 lira olarak açıklanan zammın bütçeye maliyeti sadece 70 milyar lira. 40 yıl bu ülkeye ömrünü vermiş emekli için 70 milyar lira yük sayılırken, faiz lobilerine aktarılan milyarlar görmezden geliniyor."

​"SORUN KAYNAK DEĞİL, ADALET SORUNUDUR"

​Saadet Partisi olarak konuyu meclis gündemine taşımaya devam edeceklerini belirten Sarıca, bugün itibarıyla yeni bir araştırma önergesi sunacaklarını açıkladı. Türkiye’nin fakir bir ülke olmadığını savunan Sarıca, sözlerini şöyle tamamladı:

​"Bu ülkede kaynak sorunu yoktur; faiz sorunu, adalet sorunu ve ahlak sorunu vardır. Emekliyi yok sayan, onu sefalete mahkûm eden bu anlayışı asla kabul etmiyoruz. Saadet Partisi olarak milletimizin sesi olmaya, emeklimizin gasp edilen hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."