UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray – Liverpool karşılaşması öncesinde tribünlerde anlamlı bir an yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen için özel bir koreografi hazırladı.

Kuzey tribününde açılan dev görselde, Osimhen’in kucağında kızıyla yürüdüğü bir sahne yer aldı. Görselin üst bölümünde ise futbolcunun hayatında önemli bir yere sahip olan annesinin fotoğrafı bulunuyordu. Koreografinin altında İngilizce olarak “We are family and family is everything” (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir) mesajı yer aldı.

TRİBÜNLERDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Koreografi açıldığında tribünlerden yükselen tezahüratlar stadyumda duygusal bir atmosfer oluşturdu. Yıldız futbolcu tribünlere bakarken gözyaşlarını tutamadı.

Osimhen, daha önce verdiği röportajlarda yaşadığı acıyı şu sözlerle anlatmıştı:

“Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. Bu yüzden aile benim için çok önemli. Galatasaray taraftarıyla birlikte biz gerçekten bir aileyiz.”

YOKSULLUKLA GEÇEN BİR ÇOCUKLUK

Victor Osimhen, 1998 yılında Nijerya’nın Lagos kentinde altı kardeşli bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğu ciddi ekonomik zorluklar içinde geçti.

Henüz üç yaşındayken annesini kaybeden Osimhen, çocukluk yıllarında sokaklarda büyüdüğünü ve çoğu zaman çıplak ayakla futbol oynadığını anlatıyor. Lagos’ta hurdalık ve çöp sahalarının yakınında geçen çocukluğu, onun futbol hayatındaki en büyük motivasyon kaynaklarından biri oldu.

Bir röportajında annesinin ölümünü şu sözlerle dile getirmişti:

“Ağabeyim aradı ve annemin uyuduğunu söyledi. Ama o uykudan bir daha uyanmadı. Annemin kaybı bugün bile kalbimde.”

ZORLUKLARDAN ZİRVEYE

Zorlu bir çocukluk geçiren Nijeryalı futbolcu, futbol sayesinde hayatını değiştirdi. Genç yaşta Avrupa’ya transfer olan Osimhen, kısa sürede dünya futbolunun dikkat çeken forvetlerinden biri haline geldi.

2023 yılında Afrika’da Yılın Futbolcusu seçilen Osimhen, aynı yıl Ballon d’Or sıralamasında ilk 10’a girerek bu başarıyı elde eden ilk Nijeryalı futbolculardan biri oldu.

Bugün hem kulüp kariyerinde hem de Nijerya Milli Takımı’nda önemli bir yıldız haline gelen Osimhen’in hayat hikayesi, futbol dünyasında “yoksulluktan zirveye uzanan en çarpıcı başarı öykülerinden biri” olarak gösteriliyor.

Tribünlerde açılan koreografi ise yıldız futbolcunun hayatındaki bu zor yolculuğu bir kez daha hatırlattı.