APP plakalara kesilen trafik cezalarıyla ilgili tartışmalar sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, özellikle son günlerde kamuoyunda gündeme gelen “APP plaka cezaları iptal edildi mi?” sorusuna yanıt verdi.

Bakanlık, sahada oluşan yoğunluk ve vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması nedeniyle yeni bir değerlendirme yaptı. Buna göre bazı cezalar için geçici bir düzenleme uygulanacak.

BAKANLIK: CEZALAR SİLİNECEK

Bakan Çiftçi, Karayolları Trafik Kanunu’nda 27 Şubat’ta yürürlüğe giren düzenleme sonrası APP plaka konusunda sahada ciddi bir yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yeni bir karar alındığını belirten Çiftçi, daha önce kesilen bazı cezaların silineceğini açıkladı.

Çiftçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Uygulanan cezaları da talimat verdik, sileceğiz. Vatandaşımızın mağdur olmaması için bu süreçte rehberlik yapacağız.”

1 NİSAN’A KADAR CEZA YOK

Bakanlık, APP plaka konusunda geçiş süreci uygulanacağını duyurdu. Buna göre plaka üzerinde değişiklik yapılan araçlar için 1 Nisan 2026’ya kadar ceza uygulanmayacak.

Bu süre içinde vatandaşların plakalarını standartlara uygun hale getirmesi bekleniyor. Yetkililer bu süreçte ceza yerine bilgilendirme ve rehberlik yapılacağını belirtiyor.

Yani sürücüler için kısa bir süre var. Birçok kişi şu günlerde plaka değiştirmek için sıraya girmiş durumda. Trafikte de bu konu konuşuluyor…

SAHTE PLAKAYA AĞIR CEZA DEVAM EDİYOR

Bakan Çiftçi, sahte plakalar konusunda ise herhangi bir esneklik olmadığını vurguladı.

Yetkili olmayan yerlerde bastırılan veya başka araçlardan kopyalanan plakalar için yaklaşık 140 bin TL’ye varan ağır para cezası uygulanmaya devam edecek.

Yetkililer, bu düzenlemenin sadece trafik meselesi olmadığını; kamu güvenliği, terörle mücadele, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele açısından da önemli olduğunu belirtiyor.

Kısacası… APP plaka tartışması bitmiş değil. Ama en azından sürücülere biraz nefes aldıracak bir süre tanınmış durumda.