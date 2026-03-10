Son haftalarda suçiçeği vakalarının yeniden artış göstermesi özellikle aileleri ve okulları yakından ilgilendiriyor. Uzmanlar, hastalığın belirtileri ortaya çıkmadan önce de bulaşıcı olabildiğine dikkat çekiyor. Bu nedenle çocuklarda görülen erken belirtilerin ciddiye alınması büyük önem taşıyor.

Çocuklarda görülen ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi şikâyetler, suçiçeğinin ilk belirtileri arasında yer alabiliyor. Bu süreçte erken teşhis hem çocuğun sağlığı hem de hastalığın yayılmasını önlemek açısından kritik rol oynuyor.

SUÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NASIL BAŞLIYOR?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aliyeva, suçiçeği belirtilerinin çoğu zaman ciltte oluşan döküntülerle ortaya çıktığını belirtiyor.

Aliyeva, hastalığın seyrini şu sözlerle anlatıyor:

“Vücutta gün geçtikçe kabuklaşan döküntüler ortaya çıkar. Döküntüler ilk başta kızarıklık şeklinde görülür, bir iki gün içinde ise içi sıvı dolu kabarcıklar halini alır.”

OKULA GÖNDERİLMEMESİ GEREKİYOR

Suçiçeği son derece bulaşıcı bir hastalık olduğu için risk taşıyan çocukların okula veya kreşe gönderilmemesi gerekiyor. Uzmanlara göre bulaşıcılık, döküntüler ortaya çıkmadan önce de başlayabiliyor.

Dr. Aliyeva, bu konuda şu uyarıda bulunuyor:

“Döküntüler çıkmaya başlamadan önce bile çocuklar bulaştırıcıdır. Bu nedenle okula ve kreşe gitmemeleri gerekir. Genellikle hastalık hafif seyreder ancak bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ve ergenlerde daha ağır görülebilir.”

KABARCIKLARI PATLATMAK BULAŞI ARTIRIYOR

Hastalığın en belirgin belirtilerinden biri olan su dolu kabarcıkların patlatılması, virüsün yayılma riskini artırabiliyor.

Dr. Aliyeva, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak şunları söylüyor:

“Kabarcıkların içinde virüs bulunur. Patlatıldığında bulaşıcılık artar. Bu nedenle çocukların kabarcıkları kaşımaması ve patlatmaması gerekir. Kaşıntıyı azaltmak için bazen ilaç öneriyoruz. Bu kabarcıklar tamamen kabuklanana kadar bulaşıcılık devam eder.”

BULAŞTIKTAN SONRA BELİRTİLER GEÇ ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Suçiçeği virüsü bulaştıktan sonra belirtilerin ortaya çıkması zaman alabiliyor. Bu durum, hastalığın geç fark edilmesine ve yayılmasına neden olabiliyor.

Dr. Aliyeva’ya göre virüs bulaştıktan sonra belirtiler 7 ila 10 gün sonra görülebiliyor. Uzmanlar, bazı durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor.

“Eğer ateş düşürülemiyorsa, ciltte iltihaplanma oluşuyorsa ya da çocuk hiç beslenemiyorsa mutlaka doktora başvurulması gerekir.”

Özellikle kalabalık okul ve kreş ortamlarında hızla yayılabilen suçiçeği nedeniyle ailelerin çocuklarında görülen belirtileri dikkatle takip etmesi öneriliyor.

ALANYALI AİLELERE UYARI

Uzmanlar, özellikle Alanya’da okul ve kreş çağındaki çocukların yoğun olarak bir arada bulunduğu ortamlarda suçiçeği vakalarının hızlı yayılabileceğine dikkat çekiyor. Ailelerin çocuklarında ateş, halsizlik, iştahsızlık ve ciltte döküntü gibi belirtiler fark etmeleri halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları ve döküntüler tamamen kabuklanana kadar çocuklarını okul ya da kreşe göndermemeleri öneriliyor.