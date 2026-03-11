Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, saha içindeki performansının yanı sıra zor geçen çocukluk hikâyesiyle de sık sık gündeme geliyor. Özellikle futbolcunun verdiği röportajlar sonrası “Victor Osimhen’in annesi neden öldü?” sorusu internet aramalarında öne çıkan başlıklardan biri haline geldi.

Nijerya’nın Lagos kentinde büyüyen Osimhen, kalabalık ve maddi imkânları sınırlı bir ailede yetişti. Yedi kardeşli bir ailenin en küçüğü olan futbolcu, daha çocuk yaşta hayatını değiştiren büyük bir kayıpla karşılaştı.

OSIMHEN’İN ANNESİ NEDEN ÖLDÜ?

Victor Osimhen’in annesi, futbolcu henüz 2–3 yaşlarındayken hayatını kaybetti. Osimhen farklı röportajlarında annesini çok küçük yaşta kaybettiğini anlatıyor. Ancak annesinin ölümüne ilişkin kesin bir hastalık ya da resmi ölüm nedeni kamuoyuna ayrıntılı şekilde açıklanmış değil.

Osimhen’in aktardığına göre annesinin vefatı aile içinde ani şekilde öğrenildi. Futbolcu, bir röportajında annesinin uyuduğu sırada hayatını kaybettiğini öğrendiklerini ve bunun çocukluk yıllarındaki en sarsıcı olay olduğunu anlatmıştı.

ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Annesinin vefatından sonra aile ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadı. Nijerya’nın Lagos kentinde çöplüğe yakın bir bölgede büyüyen Osimhen, küçük yaşlardan itibaren ailesine destek olmak zorunda kaldı.

Yıldız futbolcunun çocukluk döneminde sokakta su sattığı, trafik ışıklarında küçük işler yaptığı ve ailesine maddi katkı sağlamaya çalıştığı biliniyor. Bu zor yıllar, Osimhen’in karakterini ve futbol kariyerine bakışını önemli ölçüde etkiledi.

FUTBOL HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Futbol sayesinde hayatı tamamen değişen Victor Osimhen, genç yaşta keşfedilerek Nijerya U17 Milli Takımı ile 2015 FIFA U17 Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşadı. Bu başarı sonrası Avrupa’ya transfer olan oyuncu kısa sürede dikkat çekti.

Bugün Galatasaray forması giyen yıldız golcü, dünya futbolunun en önemli santrforları arasında gösteriliyor.

Osimhen birçok röportajında başarılarını annesi için oynadığını söyleyerek, çocukluk döneminde yaşadığı kaybın hayatındaki en büyük motivasyonlardan biri olduğunu ifade ediyor.

Aslında bu hikâyede futbol kadar başka bir gerçek de var. Lagos sokaklarında büyüyen küçük bir çocuğun hayatı… Bir kayıp, yoksulluk ve sonra gelen büyük bir çıkış. Osimhen’in kariyerini anlatırken bu kısmı çoğu zaman kısa geçiyoruz ama hikâyenin en ağır tarafı belki de tam burada.

Ve bazen futbolcuların golleri, kupaları konuşuluyor ama o gollerin arkasındaki çocukluk… pek bilinmiyor.