İspanyol basını Real Madrid’de Arda Güler için alınan yeni kararı konuşuyor. Carlo Ancelotti’nin genç yıldızla ilgili planı ortaya çıktı.

REAL MADRID’DE ARDA GÜLER KARARI

Real Madrid’de genç yıldız Arda Güler ile ilgili yeni gelişmeler İspanyol spor basınında gündeme geldi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, sezonun kritik bölümüne girilirken Türk futbolcu için farklı bir plan hazırladığı iddia edildi. İspanya’da yayımlanan bazı spor gazetelerine göre Ancelotti, Arda Güler’i özellikle yoğun maç trafiğinde rotasyon oyuncusu olarak daha fazla değerlendirmeyi düşünüyor.

ANCELOTTI’NİN YENİ PLANI

Real Madrid teknik ekibinin raporlarına göre Arda Güler’in son antrenmanlarda gösterdiği performansın teknik heyeti memnun ettiği belirtiliyor. İspanyol basınına göre genç oyuncunun;

Konu Detay Fiziksel durum Takımla tam antrenman seviyesine ulaştı Teknik değerlendirme Yaratıcılık ve pas kalitesi öne çıkıyor Kadro planı Rotasyonda daha fazla süre ihtimali

REAL MADRID TARAFTARI ARDA GÜLER’İ BEKLİYOR

Real Madrid taraftarları sosyal medyada Arda Güler’in daha fazla süre alması gerektiğini sık sık dile getiriyor. Özellikle genç futbolcunun teknik kapasitesi ve oyun görüşü, taraftarlar tarafından büyük beklenti yaratmış durumda. Bazı futbol yorumcuları da Arda Güler’in La Liga ve Şampiyonlar Ligi rotasyonunda kilit rol üstlenebileceğini ifade ediyor.

ARDA GÜLER REAL MADRID’DE NE KADAR SÜRE ALABİLİR?

Real Madrid’in yoğun fikstürü nedeniyle sezonun son bölümünde genç oyuncuların daha fazla süre alması bekleniyor. Bu nedenle Arda Güler’in özellikle bazı lig maçlarında ilk 11’e yaklaşabileceği yorumları yapılıyor. Türk futbolseverler ise Real Madrid’de forma giyen milli oyuncunun önümüzdeki haftalarda sahada daha fazla yer alıp almayacağını yakından takip ediyor.