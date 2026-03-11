Alanya’da turizm sezonu genelde Nisan ayında başlıyor. Ancak 2026 sezonu öncesinde bazı otellerin açılış tarihlerini Mayıs ayına ertelediği iddiaları turizm çevrelerinde konuşulmaya başladı.

Alanya turizm sezonu 2026 yaklaşırken kentte dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Turizm sektöründe konuşulan bilgilere göre bazı otellerin sezon açılışını planlanan tarihten daha ileriye, yani Mayıs 2026 dönemine kaydırabileceği öne sürülüyor.

Her yıl olduğu gibi Alanya’da turizm sezonu genellikle Nisan ayında başlıyor. Özellikle Avrupa pazarından gelen ilk charter uçuşlarıyla birlikte oteller kapılarını açıyor. Ancak bu yıl bazı işletmelerin hazırlık sürecini uzattığı yönünde kulis bilgileri dolaşıyor.

SEZON AÇILIŞ TARİHLERİ İLERİ Mİ KAYIYOR?

Sektör kaynaklarına göre bazı otellerin açılış tarihlerini ileri bir tarihe kaydırmayı değerlendirdiği konuşuluyor. Bunun nedenleri arasında personel planlaması, sezon hazırlıkları ve maliyet hesapları gibi başlıklar gösteriliyor.

Özellikle erken rezervasyon yapan bazı tatilciler açısından bu durum belirsizlik yaratabileceği için gelişmeler yakından takip ediliyor. Turizm işletmelerinin büyük bölümü ise henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

TURİZM SEKTÖRÜNDE BEKLE-GÖR DÖNEMİ

Alanya’da turizm sezonunun nasıl başlayacağı hem sektör temsilcileri hem de turizmle geçimini sağlayan binlerce kişi tarafından merak ediliyor.

Şehirde otellerin açılması sadece tatilcileri değil; taksiciden restorancıya, tur teknesi çalışanından küçük esnafa kadar geniş bir kesimi doğrudan etkiliyor. Çünkü Alanya’da sezonun birkaç hafta gecikmesi bile günlük kazançları değiştirebiliyor.

Şu ana kadar turizm birlikleri ya da otel yönetimleri tarafından “genel bir erteleme kararı” olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kentte konuşulan iddiaların önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

Bir turizm çalışanı telefonda konuşurken şöyle dedi: “Bazı oteller hazırlığı biraz ağırdan alıyor. Ama hepsi için geçerli değil… Nisan’da açacak olan çok tesis var.”

Biraz beklemek gerekiyor. Çünkü sezona daha birkaç hafta var ve hazırlıklar hâlâ devam ediyor.