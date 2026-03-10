Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, uzun süredir kamuoyunda tartışılan Ereğli’nin il yapılması konusunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Koçak tarafından hazırlanan “Ereğli Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklif, Konya’nın Ereğli ilçesinin il statüsüne kavuşturulmasını öngörüyor. Düzenlemeye göre Ereğli’nin il olması halinde Aziziye, Belkaya ve Zengen mahalleleri de ilçe statüsü kazanarak yeni idari yapı içinde yer alacak.

EREĞLİ İÇİN ADIM ATILDI

Meclis’e sunulan kanun teklifiyle birlikte Ereğli’nin idari statüsünün değiştirilmesi ve yeni bir il olarak yapılandırılması hedefleniyor. Teklifin yasalaşması halinde bölgede yeni kaymakamlıklar, kamu kurumları ve idari birimler kurulacak.

Bu gelişme, Türkiye’de uzun süredir il olma potansiyeli konuşulan ilçeleri de yeniden gündeme taşıdı.

ALANYA YILLARDIR AYNI TALEBİ DİLE GETİRİYOR

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Alanya, uzun yıllardır il olma potansiyeli ve talebiyle kamuoyunda sık sık gündeme geliyor. Nüfus, ekonomik büyüklük, turizm kapasitesi ve uluslararası bilinirlik açısından birçok ilden daha büyük bir yapıya sahip olan Alanya’nın il statüsüne kavuşması gerektiği yönündeki görüşler bölge halkı tarafından sıkça dile getiriliyor.

Özellikle turizm, ticaret ve nüfus yoğunluğu açısından güçlü bir merkez olan Alanya’da, farklı dönemlerde il olma beklentisi yeniden gündeme gelmiş ancak somut bir adım atılmamıştı.

“ALANYA’NIN HAKKI YENİYOR MU?” TARTIŞMASI

Ereğli için Meclis’e sunulan teklif sonrası Alanya’da da aynı soru yeniden konuşulmaya başladı. Kentte birçok kişi, nüfus, ekonomik büyüklük ve turizm hacmi gibi kriterler açısından Alanya’nın il olma konusunda güçlü bir aday olduğunu ifade ediyor.

Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya’nın, milyonlarca turisti ağırlayan yapısı, güçlü ekonomisi ve geniş yerleşim alanı nedeniyle il statüsünü hak ettiği yönündeki görüşler her fırsatta dile getiriliyor.

Ereğli için atılan adım, “Alanya’nın il olma süreci neden ilerlemiyor?” sorusunu bir kez daha gündeme taşırken, kentte bu konuda yeni bir siyasi girişim olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.