İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını derinden sarsan soruşturmada ortalık karıştı. Ünlü isimler, iş dünyasının tanınmış simaları ve sosyal medya fenomenlerine yönelik başlatılan 'uyuşturucu ve fuhuş' odaklı dev operasyonda, soruşturmanın ucu medya sektörünün zirvesine kadar uzandı. Savcılık, dosyadaki kritik isimlerden biri olan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç için harekete geçti.

YURT DIŞINDA OLDUĞU ANLAŞILDI

Operasyon düğmesine basıldığında adresinde bulunamayan Esat Yontunç’un izini süren emniyet birimleri, şahsın yurt dışında olduğunu tespit etti. Bu gelişme üzerine savcılık vakit kaybetmeden Yontunç hakkında yakalama kararı çıkardı. Alanya’da da televizyon ekranlarından ve popüler yapımlardan tanınan ünlü ismin soruşturmaya dahil edilmesi, gündeme bomba gibi düştü.

DEV İSİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan baskınlarda sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, ünlü magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile iş dünyasının önde gelen ailelerine mensup İbrahim Barut ve Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı.

ADLİ TIP SONRASI ADLİYE YOLU

Gözaltındaki şüpheliler, Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) yapılan uyuşturucu testlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ve ünlü camiasında büyük bir paniğe yol açtığı belirtiliyor. Alanya halkının da yakından tanıdığı simaların karıştığı bu karanlık ağın detayları, yargı süreciyle birlikte gün yüzüne çıkacak.