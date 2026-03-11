CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü’nün haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı parti binasında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasına değinen Kandemir, söz konusu süreci “iftiraname” olarak nitelendirdiklerini belirterek duruşmaların kamuoyuna açık şekilde yayınlanması gerektiğini söyledi. Kandemir, “Biz İmamoğlu davası için artık iddianame değil, bir ‘iftiraname’ diyoruz. Ortada görülen şey de budur. Bu nedenle İstanbul’daki duruşmaların TRT’den canlı yayınlanmasını istiyoruz. TRT olmazsa bir YouTube kanalı üzerinden bile yayınlansın, insanlar izlesin. Çünkü gerçekten ortada bir yargılama değil, adeta bir komedi sergileniyor” dedi. İmamoğlu’nun suçsuz olduğunu savunan Kandemir, sürecin sonunda tüm engelleri aşacağına inandıklarını ifade etti.

‘MUHİTTİN BÖCEK İÇİN ANTALYA’DA OLACAĞIZ’

Kandemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de 16’sında başlayacak duruşmasına değinerek, CHP Alanya İlçe Örgütü olarak Antalya’da duruşmayı takip edeceklerini belirtti. Kandemir, “16’sında Muhittin Başkanımızın da duruşması başlayacak. Biz de o gün Antalya’da duruşma salonunda olacağız. Üzerine atılan suçların tek tek çürütüleceğini ve iddianamede yer alan birçok suçlamanın ortadan kalkacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

‘SAVAŞ HER ZAMAN MASUMLARI VURUR’

Konuşmasında dünya gündemine de değinen Kandemir, devam eden savaşların tüm insanlığı olumsuz etkilediğini söyledi. Savaşların en çok sivilleri, çocukları ve kadınları etkilediğini dile getiren Kandemir, uluslararası toplumun bu konuda daha güçlü bir tavır ortaya koyması gerektiğini savundu. Savaşın ekonomik sonuçlarına da dikkat çeken Kandemir, artan petrol fiyatlarının ve küresel krizlerin ülkeleri olumsuz etkilediğini belirtti.

KANDEMİR, TRAFİK CEZALARINI ELEŞTİRDİ

Kandemir ayrıca son dönemde artan trafik cezalarına da tepki gösterdi. Trafik cezalarının caydırıcılık amacından uzaklaştığını savunan Kandemir, cezaların devlet için gelir kalemine dönüşmemesi gerektiğini ifade etti. “Bütçenin açığını trafik cezalarıyla, vergi cezalarıyla doldurmaya çalışmayın” diyen Kandemir, ekonomik sorunların üretim ve istihdam artırılarak çözülmesi gerektiğini söyledi. (Şerife ÇOBAN)