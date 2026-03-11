ALANYA’NIN Elikesik Mahallesi’nde iddiaya göre 1980’li yıllarda yapılan kadastro hatası, mahalle halkı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini karşı karşıya getirdi. Mahalle, kağıt üzerinde orman olarak görünürken, 130 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi tepkiye neden oldu. Vatandaşlar, yeniden bir kadastro çalışması yapılarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin kesim yapmak istemesi üzerine mahallenin sakinleri duruma tepki gösterdi. Önceki gün kesim işlemlerinin başlamasının ardından vatandaşlar, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü önünde toplandı. Mahalle temsilcileri müdürlük yetkilileriyle görüştü ve ardından halka bilgi verdi.

‘DEVLET MEMURLARININ YAPTIĞI HATANIN IZDIRABINI BİZ ÇEKİYORUZ’

Yıllar önce yapılan hata nedeniyle mağdur olduklarını belirten Mevlüt Kızıltaş, “Ben 85 yaşındayım. Kendi diktiğim ağaçları hesap edin. Babamdan kalan ağaçlarımı kestiler. Devlet memurları bir hata yapmış. Bunun ızdırabını biz çekiyoruz. Bu hatanın düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

‘KADASTRODAKİ SORUNUN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUM’

Ağaçların kesilmesine tepki gösteren Sultan Boz, “Bütün mahalle halkının ağaçlarını kesiyorlar. Bunlar 80 yaşından büyük ağaçlar. Ben mahkemede ağaçların 80 yaşından büyük olduğunu söyledim. Bunu söylediğim halde orman olarak kestiler. Biz arazilerimizin verilmesini istiyorum. Kadastrodaki sorunun tekrar düzeltilmesini istiyorum” diye konuştu.



‘BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞIYORUZ’

Hüseyin Kızıltaş da büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, geçmişte yapılan hatanın bugün mahalle halkını etkilediğini söyledi. Kızıltaş, “Geçmişte iki kişinin hatası nedeniyle vatandaş mağdur oldu. Buradaki insanlar mahalle halkının üçte biri. 1983 yılında bir hata yapılıyor. Alanya Orman İşletme Müdürü’ne de durumu anlattık. Yukarıdaki yerlerin orman olduğu söyleniyor ama orman denilen yerde 130 yıllık zeytin ağaçları, 140 yıllık harnup ağaçları ve badem ağaçları var. 1983 yılında tapulama işlemleri sırasında mahalledeki yerler orman olarak kaydedilmiş. Biz o dönem itiraz etmemişiz, bizim de hatamız var. Şimdi çıkan bir kanun nedeniyle orman arazilerindeki tapusuz ağaçlar kesiliyor. Biz ormanın kesilmesine karşıyız ancak insanların hayatı ile oynanmasın. Elikesik Mahallesi’nin bir hatadan dolayı orman olarak gözükmesini istemiyoruz. Biz burada çiftçilik yapıyor, üretim yapıyoruz. 30/A çalışması ve Ek 16 kapsamında başvurular yaptık ancak sonuç alamadık. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü bize idari süreci anlattı ve imkanları dahilinde yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak üst düzey yetkililerin de sesimizi duymasını istiyoruz. Arazimize gelip 114 yaşındaki zeytin ağacını, 94 yaşındaki badem ve incir ağaçlarını görsünler. Bu ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Ceza varsa cezasını çekelim, bedeli varsa ödeyelim. Eğer mümkünse devletimiz bu arazileri karşılıksız versin. Ramazan günü gelip ağaçları kestiklerinde insanlar çok üzülüyor. Yazık” ifadelerini kullandı.

‘İKİ KİŞİNİN HATASI YÜZÜNDEN MAHALLEYE ORMAN DENMESİ DOĞRU DEĞİL’

Geçmişte yaşanan olaylara da değinen Kızıltaş, “1982’de Antalya Orman Kadastro Müdürü kadastro çalışması için Alanya’ya geliyor. O dönemin muhtarı Kerim Görgülü ve Emin Özmüftüoğlu müdürün yolunu kesip tartaklıyor. Müdür de öfkelenerek tapulama yapılırken Elikesik Mahallesi’nin tamamını orman olarak kaydediyor. Ben 60 yaşındayım. İki kişinin hatası yüzünden bütün mahalleye orman denmesi doğru değil” dedi.



‘VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ’

Elikesik Mahallesi eski muhtarı Yusuf Boz da mahallede 1982-1983 yıllarında yapılan kadastro çalışmaları nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. Boz, “İnsanların yaşam alanlarının orman arazisi olarak gösterildiğini görüyoruz. Elikesik’te yeniden kadastro çalışması yapılarak vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Dikilen ağaçları ne dedem ne de dedemin babası görmüş. Ancak ne orman işletme müdürü ne de kadastro müdürü bunu dikkate almış. Bugün 130-140 yaşındaki ağaçları 25 yaşındaki orman muhafaza memurları kesiyor. Biz bu ağaçları yıllardır koruduk. Zamanında ormandan bir şey yapmadık ama bugün böyle bir mağduriyetle karşı karşıyayız. İnsanların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. İnsanlar uzaya çıkıyor, biz ise yeşili korumaya çalışıyoruz. Kesilen zeytin, harnup ve avokado ağaçlarımız var. Devletimizden yardım bekliyoruz. Paşaköy Mahallesi’nin yüzde 50’si orman arazisi olarak görünüyor ve birçok ev bu arazilerin üzerinde. Devlet yetkilileri bunu görmüyor mu? Birçok mahallede benzer durum var. Biz sadece kadastro çalışmalarının yeniden ve planlı şekilde yapılmasını, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Başka bir talebimiz yok. Alanya Orman İşletme Müdürü ile de görüştük. Bizi dinlediler, biz de onları dinledik. Elimizdeki belgeleri sunarak üst mercilere de derdimizi anlatacağız. Ağaçlarımızın yerinde kalmasını ve yaşam alanlarımıza müdahale edilmemesini istiyoruz” diye konuştu.

‘GEREKİRSE HAKKIMIZI ANKARA’DA ARAYACAĞIZ’

Kesim işleminin şu an için geçici olarak durdurulduğunu belirten Boz, “Üst yetkililerden yardım bekleyeceğiz. Bu uygulamanın yanlış olduğunu ve mağduriyetin giderilmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağız. Tüm kırsal mahalle muhtarlarına da sesleniyorum. Mahallelerimizin çoğunda benzer yanlışlıklar var. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız birlik içinde olsun. Gerekirse Ankara’ya gidelim. Nasıl ki mitingler için Antalya’ya ya da Ankara’ya gidiliyorsa, derdimizi anlatmak için de gidelim. Biz sadece mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ek 16 maddesi kapsamında ev olan yerler kurtarılıyor ama ağaçlar kurtarılmıyor. Bir vatandaş ev yaptığı için kurtuluyor, ama ev yapmayanın ağaçları kesiliyor. O zaman vatandaş kullandığı arazilere ev mi yapsaydı? Bu mağduriyetin giderilmesi için devletimizden yardım bekliyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)