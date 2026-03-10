Antalya’nın turizm ve yatırım açısından öne çıkan ilçelerinden Alanya’da icra yoluyla satışa çıkarılan bir arsa yatırımcıların gündemine girdi. Mahmutlar Mahallesi sınırları içinde bulunan ve toplam 698,87 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz, borç nedeniyle icra kapsamında satışa sunuldu.

Satış işlemi, Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yürütülüyor. İhale süreci ve taşınmaza ilişkin tüm detaylar 2025/27 satış dosya numarası ile elektronik satış platformu üzerinden takip edilebiliyor.

MAHMUTLAR’DA DİKKAT ÇEKEN ARSA

Satışa konu taşınmaz, Mahmutlar Mahallesi 471 ada 5 parsel üzerinde yer alıyor. İmar durumu bulunan arsanın muhammen bedeli 38 milyon 437 bin 850 TL olarak belirlendi. Taşınmaz için uygulanacak KDV oranı ise yüzde 10 olarak açıklandı.

Alanya’nın son yıllarda hızlı gelişim gösteren bölgelerinden biri olan Mahmutlar, hem yerli hem yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor. Bölgedeki arsa yatırımları özellikle turizm, konut projeleri ve uzun vadeli yatırım açısından dikkat çekiyor.

ARTIRMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

İcra satış süreci iki ayrı artırma şeklinde gerçekleştirilecek.

1. Artırma

Başlangıç: 14 Mayıs 2026 – 10:11

Bitiş: 21 Mayıs 2026 – 10:11

2. Artırma

Başlangıç: 11 Haziran 2026 – 10:11

Bitiş: 18 Haziran 2026 – 10:11

İlgililer, taşınmaza ait görselleri, satış şartlarını ve diğer tüm detayları esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/27 satış dosya numarası ile inceleyebiliyor. İcra ilanı kapsamında irtifak hakkı sahiplerinin de satış sürecinde yer aldığı belirtiliyor.