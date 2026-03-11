7 metreyi aşan kırmızı kot ihlali, komşu parsele taşma ve kamu yolunun kapatılması iddiaları tartışma yarattı. Yapı denetim firmasının sahaya gitmeden evrak imzaladığı öne sürülüyor.

Alanya’da devam eden bir inşaat projesi hakkında ortaya atılan iddialar, kentte imar denetimi ve yapı kontrol sistemi konusunda yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İddiaya göre söz konusu projede birden fazla imar ihlali yaşandı. Buna rağmen yapı denetim raporlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı ileri sürülüyor.

Dosyada yer aldığı öne sürülen teknik bilgilere göre; projede kırmızı kot ihlali, komşu parsele taşma ve kamu alanının kullanımı gibi başlıklar dikkat çekiyor. Özellikle yapı denetim firmasının bazı belgeleri sahaya gitmeden imzaladığı yönündeki iddia, sistemin işleyişine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurdu.

İŞTE İNŞAATIN İHLAL ETTİĞİ İDDİA EDİLEN MADDELER

Projeye ilişkin gündeme gelen teknik iddialar şu başlıklarda toplanıyor:

İhlal Türü İddia Edilen Durum Kırmızı kot ihlali İstinat duvarının yaklaşık 7 metre 10 santimetre yüksekliğe ulaştığı ileri sürülüyor. Komşu parsele taşma Yapının bazı bölümlerinin yaklaşık 55 m² komşu parsele taşma yaptığı iddia ediliyor. Park ve yeşil alan kullanımı Belediyenin park/yeşil alan olarak planladığı bölümden fiili yol geçirildiği öne sürülüyor. Kamu yolunun kapatılması Mevcut bir kamu yolunun fiilen kapatıldığı iddiası gündeme geldi.

Şehir planlama uzmanlarına göre bu tür ihlaller yalnızca imar mevzuatı açısından değil, aynı zamanda kamu alanının işgali ve şehir planlama ilkelerinin ihlali açısından da ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Böyle durumlar Alanya’da zaman zaman gündeme geliyor. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar özellikle yeni yapılan istinat duvarları ve yol kapatmalarıyla ilgili şikâyetlerini sık sık dile getiriyor. Hatta bazı sokaklarda araç geçişi bile zorlaşıyor. İşte mesele biraz da burada…

YAPI DENETİM FİRMALARININ GÖREVİ NE?

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapı denetim firmalarının temel görevleri şöyle sıralanıyor:

İnşaatın ruhsat ve projeye uygun yapılıp yapılmadığını denetlemek

Temel, istinat duvarı ve taşıyıcı sistemleri yerinde kontrol etmek

Beton, demir ve zemin uygulamalarını sahada incelemek

Proje dışı imalatları tespit edip raporlamak

Uygunsuzluk halinde belediye ve ilgili idareleri bilgilendirmek

Kanuna göre denetim görevlilerinin sahaya gitmeden evrak imzalaması ciddi bir görev ihlali olarak değerlendirilebiliyor.

İDDİALAR DOĞRULANIRSA NE OLUR?

Uzmanlara göre resmi inceleme sonucunda iddiaların doğrulanması halinde hem yapı denetim firması hem de projeyi gerçekleştiren yüklenici firma açısından farklı yaptırımlar gündeme gelebilir.

OLASI İDARİ YAPTIRIMLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanabilecek yaptırımlar arasında:

Faaliyet izninin askıya alınması

İdari para cezaları

Tekrarlanan ihlallerde denetim yetkisinin iptali

bulunuyor.

MESLEKİ VE CEZAİ SORUMLULUK

Denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen;

Denetçi mühendisler

Kontrol elemanları

hakkında disiplin soruşturması ve meslekten men gibi yaptırımlar gündeme gelebiliyor.

İddiaların doğrulanması halinde bazı durumlarda;

Görevi kötüye kullanma

Resmi belgede gerçeğe aykırı işlem

İmar kirliliğine neden olma

gibi suçlamalar da adli süreç kapsamında değerlendirilebiliyor.

MÜTEAHHİT FİRMAYA DA İŞLEM YAPILABİLİR

İmar mevzuatına aykırı yapılaşma tespit edilmesi durumunda yalnızca yapı denetim firması değil, projeyi gerçekleştiren müteahhit firma da sorumlulukla karşı karşıya kalabiliyor.

Bu kapsamda uygulanabilecek işlemler arasında:

Yapının mühürlenmesi

Yıkım kararı

İdari para cezası

Gerekli görülmesi halinde savcılık soruşturması

yer alıyor.

İNCELEME BEKLENİYOR

Ortaya atılan iddiaların ardından gözler belediye ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birimlerine çevrildi. Uzmanlara göre yapı denetim sisteminin temel amacı projelerin güvenli ve mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamak.

Bu nedenle söz konusu iddiaların resmi olarak incelenmesi hem kamu güvenliği hem de şehir planlama ilkeleri açısından önem taşıyor.

Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Bu yapı nasıl bu noktaya kadar geldi? Eğer iddialar doğruysa, bu sadece tek bir proje meselesi değil…