​"ERDOĞAN'IN KARŞISINA ADAY OLMASAYDI HER ŞEY NORMAL SEYREDERDİ"

​Alanya Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Av. Haydar Uyar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik davaları ve süreci değerlendirirken, sistemin işleyişine dair sert eleştirilerde bulundu. Uyar, söz konusu siyasetçinin yıllardır aynı diplomayı kullanarak çeşitli resmi makamlara seçildiğini, ilçe başkanlığı ve belediye başkanlığı gibi görevleri başarıyla yürüttüğünü belirterek, "Adam 35 yıl aynı diplomayı kullanarak CHP İlçe başkanı seçildi, profesyonel futbol kulüp yöneticisi seçildi, ilçe belediye başkanı seçildi. Resmi makamların tamamına bu diplomayı sundu, kimse sahte demedi. Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine dört gün kala diploma sahte deyip iptal ettiler. Aynı hafta hakkında bir sürü dosya açıp tutukladılar. Şimdi bu tertibe inanmamızı bekliyorlar. Tüm yaşananlar bazılarına niye normal geliyor anlamakta zorluk çekiyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olmasa hiçbir sorun olmadan hayatına da devam edecekti. Her şeye aday olabilirsin ama Cumhurbaşkanımızın karşısına asla. Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız: 'Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li telef olup gidecek?'"

