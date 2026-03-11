ALANYA Şoförler, Nakliyeciler, Otomobilciler Esnaf Odası, Ramazan ayı dolayısıyla üyelerine yönelik iftar programı düzenliyor. Yarın gerçekleştirilecek program, oda binası önünde yapılacak. Oda Başkanı Ali Akkaya, düzenlenecek iftar programının birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçladığını belirterek tüm oda üyelerini programa davet etti. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çeken Akkaya, iftar buluşmasının esnaf arasında dayanışmayı artıracağını ifade etti. Akkaya, “Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamak ve üyelerimizle aynı sofrada buluşmak istiyoruz. Oda binamızın önünde gerçekleştireceğimiz iftar programına tüm üyelerimizi bekliyoruz” dedi. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser Yiğit