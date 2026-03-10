ALANYA’DA trafiği hafifletmesi amacıyla hizmete açılan Doğu Çevre Yolu’nda açılış sonrası yönlendirme tabelalarının eski güzergahları göstermesi, sürücüler için büyük bir karmaşaya yol açmıştı. Özellikle Alanya Adliyesi önünde, tabelaların güncel olmaması nedeniyle sürücüler yanlış yönlendirilerek alt yollara seyir ediyordu. Yeni Alanya’nın konuyu gündeme taşınmasının ardından Karayolları ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda tüm yönlendirme tabelaları Doğu Çevreyolu’na uygun şekilde güncellendi. Tabelaların değiştirilmesiyle sürücüler artık yeni yol üzerinde rahat ve doğru yönlendirmelerle seyahat edebiliyor.

‘SÜRÜCÜLER RAHAT NEFES ALDI’

Sürücüler tabelaların güncellenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Artık yeni yolu kullanırken kaybolma veya yanlış yola sapma gibi sorunlar yaşamıyoruz. Bu değişiklik, günlük ulaşımımızı ciddi şekilde kolaylaştırdı” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi