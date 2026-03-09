Yayman, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Terörsüz Türkiye meselesinin öneminin herkes tarafından anlaşıldığını aktaran Yayman, şunları kaydetti:

"İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırmasıyla beraber Türkiye'deki birlik beraberlik ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber yaşayıp görüyoruz. 3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu bir ortamda AK Partili olan, AK Partili olmayan, Cumhurbaşkanı'mızı seven, Cumhurbaşkanı'mıza oy vermeyen herkes iyi ki 'Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan var. İyi ki Türkiye emin ellerde, iyi ki Türkiye'nin kaptan köşkünde dünyanın en tecrübeli lideri Recep Tayyip Erdoğan vardır.'

İşte biz de yıllardır hep bunu söylüyorduk. Şanlıurfalılar da bu kanaattedir. 81 vilayetimizde 86 milyon da bu kanaattedir. İnşallah bizde ilk yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız. Bölgemizin ateş çemberine döndüğü bir ortamda Türk milletinin, milletimizin 86 milyonun Cumhurbaşkanımızın tecrübesine, birikimine ve liderliğine ihtiyacı var.

Türkiye'yi sahili selamete çıkartacak, Türkiye'yi bu ateş çemberinden çıkarabilecek tek kişi Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." İfadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye süreci hızlanacaktır

Yayman, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha fazla ihtiyacı olduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Yayman, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Bir millet projesidir. Burada bir al ver süreci yoktur. Burada devletimizi, milletimizi tarihin önünde ayıplı hale getirecek hiçbir eylem ve söz bulunmamaktadır. İnşallah 21. asrı Türkiye'nin asrı yapmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

Komisyonumuz çok dengeli ve nitelikli bir rapor hazırlamıştır. Şimdi yeni bir süreç başlamıştır. Önümüzdeki günlerde süreç hızlanacaktır. Olumlu gelişmeler olacaktır.

İşte bir taraftan Cumhur İttifakı var, AK Parti var, Milliyetçi Hareket Partisi var, diğer tarafta da milletiyle kavgalı, tarihiyle kavgalı, inancıyla kavgalı, devletiyle kavgalı bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Hiçbir kimseyle kavga etmediklerinde kendi gölgeleriyle kavga ediyorlar. CHP iktidara alternatif olacak tek söz söyleyemiyor. Tek bildikleri negatif siyaset ve toksik muhalefet yapmak.

AK Partinin rakibi AK Partidir

Muhalefete karşı sert eleştirilerde bulunan yayman konuşmasında CHP’nin kendisiyle kavgalı olduğunu iddia etti.

Yayman, CHP’nin durumu ortadadır. Dolayısıyla milletimizin umudu AK Parti'dir. Milletin geleceği Cumhur İttifakındadır. AK Parti'nin rakibi Cumhuriyet Halk Partisi değildir.

AK Parti'nin rakibi yine kendisidir ve inşallah biz de bu bilinçle, bu şuurla bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkan yapmak, Cumhur İttifakı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden birinci hale getirmek için çalışmalarımızı devam edeceğiz."​​

Olağanüstü zor bir dönemden geçerken Cumhurbaşkanımıza bir dönem daha ihtiyacımız var. Reisimizi birkez daha başkan yapacağız inşallah” sözlerini kullandı.

Yayman, toplantının ardından Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar günü programına ve daha sonra vefa iftarına katılarak partililere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Şanlıurfa AK Parti il başkanlığındaki Toplantıya AK Parti il Başkanı Mehmet İlhami Günbegi, Milletvekilleri Asuman Cevahir Yazmacı, Faruk Aytek ve partililer katıldı.