​10 Mart Salı akşamı düzenlenen iftar programına; il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra İYİ Parti 2024 Alanya Belediye Başkan Adayı, Alanya Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı ve Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin de katıld. İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği davette Ramazan ayının huzuru paylaşıldı.

​BAŞKAN HİLMİ ER’DEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

​İftar yemeğinin ardından bir açıklama yapan İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, davetlerine katılanlara teşekkürlerini iletti. Başkan Er, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

​"İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimize ve ailelerine vermiş olduğumuz iftar davetimize katılarak bizleri onurlandıran İl Başkanımız Ali Adnan Kaya’ya, 2024 İYİ Parti Alanya Belediye Başkan adayımız ve Alanya Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Şahin’e, İl Başkan yardımcılarımız Ümran Ölekli ve Mehmet İlya’ya, Belediye Meclis Üyelerimiz Ali Kamburoğlu’na, Serdar Sönmez’e ve yönetim kurulu üyelerimizin değerli ailelerine şükranlarımı sunuyorum."



Muhabir: Enes Subaşı