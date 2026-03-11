ALANYA'DA koşuyu yalnızca bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam alışkanlığı ve sosyal bir deneyim haline getirmeyi amaçlayan Loop Run Club, kısa sürede geniş bir topluluğa ulaştı. Koşuya başlamak isteyen herkes için daha cesaret verici ve ulaşılabilir bir ortam yaratma fikriyle kurulan kulüp, düzenli koşu etkinlikleriyle şehirde dikkat çekiyor.

Kulübün kurucusu Tansu Günal, koşuya yaklaşık üç yıl önce spor salonunda koşu bandında başladı. Bir süre sonra dışarıda koşmak istediğinde ise birçok kişinin yaşadığı çekingenlikle karşılaştı, tek başına sokakta koşmak. Bu eşiği aşmanın en kolay yolunun bir topluluğun parçası olmak olduğunu fark eden Günal, İstanbul’da bir koşu kulübüne katılarak ilk yol koşusunu gerçekleştirdi. Bu deneyim, koşuya bakışını tamamen değiştirdi.

ALANYA'DA BİR TOPLULUK DOĞDU

İstanbul’dan Alanya’ya taşındıktan sonra şehirde aktif bir koşu topluluğu olmadığını fark eden Günal, kendi deneyiminden yola çıkarak Loop Run Club’ı kurdu. Kulübün temel amacı, koşuya başlamak isteyen insanların kendilerini yalnız hissetmeyeceği bir ortam oluşturmak oldu.

Loop Run Club’ın ilk koşusu 16 Kasım’da Damlataş’ta gerçekleştirildi. Küçük bir grupla başlayan bu girişim kısa sürede büyüdü. Bugün kulübün koşularına düzenli olarak katılan yaklaşık 50–60 aktif üyesi bulunuyor ve topluluk her geçen gün genişlemeye devam ediyor.

PROFESYONEL DESTEKLE ANTRENMAN

Kulübün Pacer’ı ve antrenörü Fatma Çakır, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu. Aynı zamanda 2. kademe atletizm antrenörü, çocuk atletizmi antrenörü ve 3. kademe yüzme antrenörü olan Çakır, kulüp bünyesinde düzenlediği teknik antrenmanlar ve drill çalışmalarıyla koşucuların hem sakatlık riskini azaltmalarına hem de koşu formunu geliştirmelerine yardımcı oluyor.

HER SEVİYEYE UYGUN KOŞU

Kulüp, haftanın belirli günlerinde ücretsiz koşular düzenliyor. Pazar sabahları saat 08.00’de ve çarşamba akşamları saat 20.00’de gerçekleştirilen koşularda farklı seviyelere uygun gruplar oluşturuluyor. Yürü-koş grubundan daha tempolu koşu gruplarına kadar farklı seçenekler sayesinde koşuya yeni başlayanlar da topluluğa rahatlıkla katılabiliyor.

Bunun yanı sıra kulüp bünyesinde “Girls Run the Night” adıyla düzenlenen kadın koşuları da yer alıyor. Salı akşamları gerçekleştirilen bu etkinlik, kadınların birlikte ve daha güvenli bir ortamda koşabilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Loop Run Club’ın en önemli özelliklerinden biri herkese açık bir topluluk olması. Kulübe katılmak için profesyonel bir spor geçmişi gerekmiyor. Aksine kulübün en büyük motivasyon kaynaklarından biri, koşuya ilk kez bu toplulukla başlayan katılımcılar. Birçok kişi 3 kilometrelik koşularla başlayıp zamanla mesafesini artırarak koşu alışkanlığı kazanıyor.

Kulüp etkinlikleri yalnızca koşu ile sınırlı kalmıyor. Koşuların ardından yapılan kahve buluşmaları, sohbetler ve zaman zaman düzenlenen pilates, piknik ve trekking gibi farklı etkinliklerle topluluk daha da çeşitleniyor.

Kısa sürede büyüyen Loop Run Club, Alanya’da koşu kültürünü yaygınlaştırmayı ve insanları daha aktif bir yaşam tarzına teşvik etmeyi amaçlayan bir topluluk olarak çalışmalarını sürdürüyor. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser Yiğit