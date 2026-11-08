Ocak 2027'de geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme süreci için geri sayım başladı. Doğrudan 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak tüm piyasayı etkileyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında ilk toplantısını gerçekleştirecek. F5Haber'in aktardığı verilere göre, komisyonun masasında yüzde 25 ile yüzde 40 arasında değişen dört farklı zam oranı bulunuyor.

Halihazırda 2026 yılı için uygulanan net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu rakamın brüt tutarı 33 bin 30 lira olurken, bir işçinin işverene toplam maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş olarak hesaplanıyor. Devlet tarafından sağlanan asgari ücret desteği ise bin 270 lira düzeyinde uygulanmaya devam ediyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Zam oranını belirleyecek en temel kriter olan yıl sonu enflasyon tahminleri netleşmeye başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28 seviyesinde bulunurken, Orta Vadeli Program'da (OVP) bu oran yüzde 28,40 olarak öngörülüyor. Komisyonun aralık ayı boyunca yapacağı 3 veya 4 toplantının ardından nihai rakamı kamuoyuna duyurması bekleniyor.

2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN HANGİ SENARYOLAR MASADA?

Enflasyon hedefleri dikkate alındığında, yüzde 30'luk zam senaryosu Merkez Bankası ve OVP tahminleriyle doğrudan örtüşen temel bir alt sınır olarak öne çıkıyor. Masadaki ihtimallere göre; asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde net maaş 7 bin 18 lira 50 kuruş artışla 35 bin 94 liraya yükselecek. Yüzde 30'luk artış senaryosunda ise maaşa 8 bin 422 lira 65 kuruş eklenerek yeni ücret 36 bin 498 lira seviyesine ulaşacak.

Daha yüksek artış ihtimallerini barındıran diğer iki senaryoda ise rakamlar 37 bin liranın üzerine çıkıyor. Yüzde 35 oranında bir zam kararı alınması durumunda net asgari ücret 9 bin 825 lira 73 kuruşluk artışla 37 bin 901 lira olarak uygulanacak. Refah payı beklentilerini de içeren en yüksek ihtimal olan yüzde 40'lık zam senaryosunda ise 2027 yılı asgari ücreti 39 bin 305 liraya kadar tırmanmış olacak.