Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, kredi kartları, banka kartları ve çeşitli mağazalara ait sadakat kartlarında biriken para puanların yıl sonu itibarıyla silinebileceğini açıkladı. Güllü, tüketicilerin alışveriş yaparak elde ettikleri kazanılmış haklarını kaybetmemesi için bakiyelerini acilen kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi.

Birçok şirketin yıl sonu yaklaşırken gönderdiği SMS ve e-postalarla kullanılmayan puanların silineceği yönünde bildirimler yaptığını aktaran Güllü, bu durumun hukuki boyutuna dikkat çekti. Kampanya başlangıcında açıkça belirtilmeyen süre sınırlarının, sonradan tek taraflı bir kararla uygulanmasının tüketicinin ekonomik haklarını zedelediği vurgulandı.

PUANLAR SİLİNMEDEN ÖNCE NE YAPILMALI?

Tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için bankaların mobil uygulamaları veya müşteri hizmetleri üzerinden puanların yeni yıla devredilip devredilmeyeceğini teyit etmesi gerekiyor. Olası bir hak kaybını önlemek adına puan bakiyesinin ekran görüntüsünün alınması, kampanya duyuruları ile alışveriş fişlerinin saklanması büyük önem taşıyor. Koşullar hukuka uygunsa, biriken millerin ve ödül puanlarının yıl sonunu beklemeden ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması tavsiye ediliyor.

SİLİNEN PUANLAR İÇİN NEREYE BAŞVURULABİLİR?

İşletmelerin tüketiciyi makul bir süre önceden bilgilendirme zorunluluğu bulunduğunun altını çizen Güllü, sadakat sistemlerinin tüketici aleyhine dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Puanların hukuka aykırı şekilde silinmesi durumunda tüketiciler, öncelikle ilgili banka veya işletmeye yazılı olarak başvurabiliyor. İşletmeden olumsuz yanıt alınması veya talebin karşılanmaması halinde ise uyuşmazlığın çözümü için Tüketici Hakem Heyetine müracaat yolu açık bulunuyor.