10 Kasım'a kadar sürecek organizasyon kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 32 ülkeden yaklaşık 350 gazeteci Alanya'da buluştu. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in öncülüğündeki heyet, Alanya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulurken, kent medya temsilcilerine adeta açık hava müzesi gibi tanıtıldı.

Kente gelen gazeteciler için düzenlenen gezi programında ilk durak, Alanya'nın önemli tarihi miraslarından Syedra Antik Kenti oldu. Gerçekleştirilen gezide, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteciler antik kentin tarihi atmosferini rehber anlatımları eşliğinde keşfettiler. Binlerce yıllık geçmişe sahip Syedra'nın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, konuklardan büyük beğeni topladı.

Syedra'nın ardından Alanya'nın eşsiz sahil manzarası eşliğinde rıhtımda yürüyüş yapan gazeteciler, kentin simge yapılarından tarihi Kızılkule'ye geçtiler. Bu yıl 800. yılı kutlanan Kızılkule'nin önünde düzenlenen kokteyl programında, konuklara Alanya'nın gastronomik zenginlikleri de tanıtıldı.

Müzik eşliğinde keyifli vakit geçiren gazeteciler, Alanya'nın tarihi dokusunun yanı sıra doğal güzelliklerine de hayran kaldılar. Yaklaşık 350 gazetecinin katıldığı gezi, Alanya'nın uluslararası medya aracılığıyla tanıtılması açısından da büyük önem taşıdı. Farklı ülkelerden gelen medya temsilcileri, kentte gördükleri tarihi mirası, eşsiz doğayı ve Akdeniz'in güzelliklerini okuyucu ve izleyicilere aktarma fırsatı buldular.

Programın en anlamlı anlarından biri ise 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü dolayısıyla yaşandı. Kızılkule önünde bir araya gelen KGK üyeleri, Azerbaycan bayrağını açarak Zafer Günü'nü kutladılar. Alanya'nın tarihi simgelerinden Kızılkule önünde açılan Azerbaycan bayrağı, kardeş ülkeye verilen mesajın güçlü bir simgesi oldu. KGK'nın Küresel Medya Buluşması, bu anlamlı görüntüyle birlikte Alanya'nın tarih, kültür ve kardeşlik mesajını uluslararası medya aracılığıyla dünyaya taşıyan özel bir buluşmaya dönüştü.