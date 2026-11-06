Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) bir grup milletvekili, Çin merkezli otomobil üreticisi BYD'nin bağlantılı araçlarının güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle Avrupa Birliği Komisyonu ve Fransa hükümetine resmi başvuruda bulundu. Sunulan başvuru metnine göre, söz konusu araçların kıta genelindeki stratejik altyapılar için büyük bir tehdit oluşturduğu savunuluyor.

Fransız milletvekili Francois Kalfon ve sekiz meslektaşının öncülük ettiği girişimde, araçların donanımında yer alan takip sistemleri hedef alındı. Milletvekilleri; kameralar, GPS, mikrofon ve lazer sensörleri aracılığıyla toplanan hassas verilerin, askeri üsler başta olmak üzere kritik noktalarda casusluk faaliyetleri için kullanılabileceğine dikkat çekti.

EMSAL YASAKLAR HATIRLATILDI

Avrupalı siyasetçiler, somut bir veri sızıntısı vakası yaşanmadan önce önleyici tedbirlerin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini aktardı. Başvuruda, İngiltere ve Polonya'nın Çin menşeli araçların askeri tesislere erişimine getirdiği kısıtlamalar ile ABD ordusunun Japonya'daki üssünde BYD araçlarını yasaklaması emsal kararlar olarak sunuldu.

YENİ NESİL ARAÇLARDA VERİ GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ

Resmi makamlara iletilen talep listesinde, BYD araçlarının askeri tesisler ile hassas altyapılara girişinin engellenmesi ve markanın kamu ihalelerinden tamamen dışlanması yer alıyor. Ayrıca Avrupa'ya yönelik araç ithalatına sıkı sınırlamalar getirilmesi ve markanın AB siber güvenlik düzenlemeleri kapsamında "yüksek riskli tedarikçi" olarak sınıflandırılması istendi. Yeni nesil bağlantılı araçların anlık konum ve ortam dinleme kapasitesi, küresel çapta otomotiv sektörünün en temel güvenlik tartışmalarından biri olmaya devam ediyor.