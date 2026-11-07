İnternet dolandırıcılarının finansal hesapları ele geçirmek için başvurduğu en yaygın yöntem, zayıf parolalar olmaya devam ediyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı siber güvenlik uzmanlarının değerlendirmelerine göre, dijital hırsızlık vakalarının büyük bir kısmı kullanıcıların yaptığı temel güvenlik hatalarından kaynaklanıyor. Özellikle mobil bankacılık kullanımının artmasıyla birlikte, şifre güvenliği kişisel finansı korumanın ilk adımı haline geldi.

Kullanıcıların en sık düştüğü hataların başında doğum tarihleri, isimler veya "123456" gibi ardışık sayı dizilerini parola olarak belirlemek geliyor. Klavyede yan yana duran harflerin seçilmesi ve aynı şifrenin e-posta, sosyal medya ile bankacılık uygulamalarında ortak kullanılması riski daha da büyütüyor. Herhangi bir platformda yaşanan veri sızıntısı, bu alışkanlığa sahip kullanıcıların tüm dijital varlıklarını tek seferde tehlikeye atıyor. Ayrıca parolaların uzun yıllar güncellenmemesi ve akıllı telefonların standart not defteri uygulamalarında şifresiz şekilde saklanması, siber saldırganların işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

İDEAL BANKA ŞİFRESİ NASIL OLMALI?

Hesap güvenliğini sağlamak için uzmanlar, parolanın en az 12 ila 15 karakterden oluşmasını tavsiye ediyor. Güçlü bir şifrenin büyük ve küçük harfler, rakamlar ile yıldız (*), soru işareti (?), ünlem (!) veya et (@) gibi özel karakterleri bir arada içermesi gerekiyor. Hatırlanması kolay ancak tahmin edilmesi zor bir yöntem arayanlara ise birbiriyle anlamsal bağı bulunmayan kelimelerden oluşan "şifre cümleleri" öneriliyor.

HESAP GÜVENLİĞİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Çok sayıda karmaşık şifreyi akılda tutmak yerine bağımsız ve yüksek güvenlikli şifre yöneticisi (password manager) uygulamalarının kullanılması öne çıkan pratik çözümlerden biri. Web tarayıcılarının kendi içindeki otomatik kaydediciler yerine bu bağımsız kasaların tercih edilmesi ve bankacılık işlemlerinde iki adımlı doğrulamanın (2FA) mutlaka açık tutulması kritik bir savunma hattı oluşturuyor.

Herhangi bir şifrenin yetkisiz kişilerin eline geçtiğinden şüphelenilmesi durumunda atılacak acil adımlar da büyük önem taşıyor. Uzmanlar, böyle bir senaryoda vakit kaybetmeden güvenilir başka bir cihaz üzerinden parolanın değiştirilmesini istiyor. Ardından hesaba bağlı tüm aktif oturumların uzaktan kapatılması ve olası yetkisiz para transferlerine karşı son hesap dökümlerinin hızla incelenmesi gerektiği bildiriliyor.