Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının tansiyonu zirveye tırmanıyor. Ligin 18. haftasında liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, evinde Gaziantep FK engelini kayıpsız geçmek için sahaya çıkıyor. Alanya’daki spor kamuoyunun da zirve yarışındaki dengeleri ve puan durumunu değiştirebilecek olması nedeniyle yakından takip ettiği bu kritik karşılaşma öncesi teknik direktörler kartlarını açık oynadı.

ZORLU SINAVIN DETAYLARI

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma RAMS Park'ta bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Mücadelenin yönetiminde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalarken, VAR odasında ise kritik kararlar için Alper Çetin görev yapacak. Heyecan dolu 90 dakika beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

YILDIZLAR TOPLULUĞU SAHADA

Sarı-kırmızılı ekipte teknik heyet, galibiyet için yıldızlarla dolu bir kadroyu sahaya sürme kararı aldı. Kalede Uğurcan Çakır yer alırken, hücum hattında Icardi ve Sane gibi dünya markaları gol arayacak. Orta sahadaki kilit isim ise tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan olacak.

İŞTE SAHAYA ÇIKACAK KADROLAR

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Sane, Icardi.

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Mujakic, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Dragus, Bayo.