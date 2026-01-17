Akıllı koridorlarla anlık değil, bütüncül denetim

Yeni uygulamanın temelini Akıllı Koridor Sistemi oluşturuyor. Yol üzerindeki giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilen Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları sayesinde araçların bu noktalar arasındaki geçiş süreleri kaydediliyor. Kat edilen mesafe ile geçen süre karşılaştırılarak ortalama hız hesaplanıyor.

Bu yöntemle, sürücülerin yalnızca radar noktasında yavaşlayarak cezadan kaçması mümkün olmuyor. Denetim, yolun belirli bir noktasını değil, tüm güzergâhı kapsıyor.

Hız ihlali otomatik tespit ediliyor

Araç, belirlenen mesafeyi yasal hız sınırına uygun süreden daha kısa sürede tamamlarsa sistem bunu hız ihlali olarak değerlendiriyor. Kısa süreli hız düşürme manevraları ihlali gizleyemiyor.

Yapay zekâ destekli çoklu ihlal tespiti

Sistem yalnızca hız kontrolüyle sınırlı değil. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve yapay zekâ destekli yazılımlar sayesinde;

Emniyet kemeri takmama

Şerit ihlali

Seyir halinde cep telefonu kullanımı

gibi trafik kurallarına aykırı davranışlar da 7/24 tespit edilebiliyor.

Cezalar e-Devlet üzerinden bildiriliyor

Tespit edilen ihlaller kısa sürede analiz edilerek dijital ortamda cezaya dönüştürülüyor. Sürücüler, ceza bildirimlerini e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Amaç: Daha güvenli trafik

Yetkililer, ortalama hız denetim sisteminin temel amacının sürücüleri yolun tamamında kurallara uymaya teşvik etmek olduğunu belirtiyor. Uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte trafik kazalarının azaltılması ve daha güvenli bir ulaşım ortamı hedefleniyor.