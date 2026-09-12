İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın yasa dışı yollarla yurt dışına çıktığı öne sürüldü. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgilere göre, cep telefonunu ofisinde bırakan Yarız'ın Marmaris üzerinden tekneyle Yunanistan'a geçtiği belirlendi.

Yaşanan bu adli gelişmenin ardından gözler, şirketin bir süredir devam eden devir işlemlerine çevrildi. Pusula Portföy yönetimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi bir açıklama yaparak yatırımcıları bilgilendirdi. Açıklamaya göre, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin Tera Grubu tarafından devralınmasına yönelik 9 ve 10 Eylül 2026 tarihlerinde başlayan görüşmeler kesintiye uğramadı.

SATIŞ SÜRECİ ETKİLENECEK Mİ?

KAP'a yapılan bildirimde, kamuoyuna yansıyan kişisel hukuki süreçlerin şirketlerin tüzel kişiliklerini ve kurumsal yapılarını bağlamadığı vurgulandı. Tera Grubu'nun finansal ekosistem yaratma hedefi doğrultusunda tarafların temel ticari şartlarda mutabakata vardığı belirtildi. Henüz bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamış olsa da, sürecin ilgili denetleyici kurumların onayına tabi olarak planlandığı şekilde ilerlediği aktarıldı.

KURUMSAL YAPI VE BİREYSEL HUKUK AYRIMI

Sermaye piyasası mevzuatına göre, kurumsal yapıya sahip şirketlerdeki yöneticilerin kişisel adli soruşturmaları, doğrudan şirket tüzel kişiliğinin ticari faaliyetlerini veya varlık satışlarını durdurmuyor. Devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), alıcı taraf olan Tera Grubu'nun mali yeterliliğini ve şirketin mevcut finansal altyapısını incelemesi gerekiyor. Sürece ilişkin nihai kararın, yasal izinlerin ve kapanış koşullarının sağlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.