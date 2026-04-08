PSG - Liverpool maçı 8 Nisan 2026 Çarşamba saat 22:00'de oynanıyor. Şampiyonlar Ligi karşılaşması Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele Parc des Princes'nde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelecek olan iki ekip için karşılaşma kritik önem taşıyor.

PSG - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK

PSG - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Mücadele Parc des Princes'nde oynanacak. Stadyumun kapıları, taraftarların erken giriş yapabilmesi için maçtan çok önce açılacak.

Paris'da oynanacak karşılaşma için tribün doluluğunun yüksek olması bekleniyor.

PSG - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Şifreli yayın aboneliği olmayan futbolseverler için legal canlı izleme alternatifi olarak yayıncı platformun resmi dijital uygulaması kullanılabilir.

PSG VE LIVERPOOL FORM DURUMU

PSG: Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.

Liverpool: Son 5 maçta 1 beraberlik, 4 mağlubiyet kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER VE YILDIZ OYUNCULAR

PSG cephesinde öne çıkan isimler: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos. Bu oyuncular maçın seyrini belirleyebilecek isimler arasında.

Liverpool cephesinde dikkat çeken oyuncular: Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Kolo Muani. Tecrübeli isimlerin takımına katacağı katkı maçın yönünü etkileyebilir.

PSG kanadında Achraf Hakimi, Marco Verratti sakatlığı süren isimler arasında yer alıyor.

Liverpool tarafında ise Virgil van Dijk, Luis Dávila sakatlık veya cezalı durumu nedeniyle forma giyemeyebilir.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON KARŞILAŞMALAR

Son 5 karşılaşmada PSG 3, Liverpool 1 galibiyet elde etti.

Geçmiş istatistikler ne olursa olsun, her maç kendi hikayesini yazıyor; futbolun en sevilen yanı da bu olsa gerek.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

PSG, son Toulouse galibiyetiyle moral bulurken, Liverpool deplasmanda galibiyet arayacak.

Tüm gözler artık sahaya çevrildi. Hakem düdüğüyle birlikte futbolseverler heyecanlı bir karşılaşma izlemek için hazırlanıyor.

MAÇI NEREDEN VE NASIL TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Skor güncellemeleri ve önemli anlar için canlı skor uygulamaları da bir alternatif olarak öne çıkıyor.