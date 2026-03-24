Akdeniz’de art arda yaşanan sarsıntılar sonrası uyarı geldi: “Büyük deprem gelmeden önlem alınmalı”

Akdeniz açıklarında son haftalarda yaşanan art arda depremler, gözleri yeniden Antalya ve Alanya deprem riski üzerine çevirdi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, özellikle bölgedeki hareketliliğe dikkat çekerek, daha büyük depremler yaşanmadan önce hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

Son bir ayda Antalya, Kaş ve Girit açıklarında çok sayıda deprem kaydedildi. Bu sarsıntıların büyük bölümü hissedilmese de uzmanlar, bu hareketliliğin sıradan olmadığını vurguluyor.

“DEPREM DİRENÇLİ KENTLER ŞART”

Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye genelinde küçük depremlerin arttığını belirterek şu çağrıyı yaptı:

“Daha büyük deprem gelmeden deprem dirençli kentler kurmalıyız. Devletimizin gücü var. 10-15 yıl sürer ama başarırız. Bu iş aslında bir bakanlık kararıyla başlayabilir.”

Bu sözler özellikle Alanya’da yaşayan vatandaşlar için de önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor.

AKDENİZ’DE RİSK NEDEN YÜKSEK?

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı da daha önce yaptığı açıklamada bölgenin aktif bir deprem kuşağında yer aldığını vurgulamıştı.

Karancı’ya göre:

Afrika levhası, Anadolu levhasının altına dalıyor. Bu durum Akdeniz’de sık sık deprem üretimine neden oluyor. Yani bölgede görülen sarsıntılar tekil değil, sistematik bir hareketin sonucu.

Verilere göre sadece son yıllarda bölgede binlerce deprem kaydedildi.

TARİHTE YIKICI DEPREMLER YAŞANDI

Uzmanlar, Akdeniz’in geçmişte çok daha büyük depremler ürettiğine dikkat çekiyor.

- MS 365 yılında Girit merkezli 8.5 büyüklüğünde deprem

- 1303 yılında meydana gelen ve “Lodos depremi” olarak bilinen büyük sarsıntı

Bu örnekler, Antalya ve çevresinde büyük deprem potansiyeli bulunduğunu ortaya koyuyor.

Yani mesele sadece küçük sarsıntılar değil… daha büyüğü gelebilir.

Biraz ürkütücü ama gerçek.

SON DÖNEMDE “DEPREM FIRTINASI” YAŞANDI

Özellikle 6 Mart 2026’da Kaş açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, kentte hissedilmiş ve kısa süreli paniğe neden olmuştu.

Bu depremin ardından bölgede “deprem fırtınası” olarak adlandırılan süreç başladı ve çok sayıda küçük sarsıntı peş peşe kaydedildi.

Şu an nispeten sakinlik var… ama tamamen durmuş değil.

Arada yine oluyor.

ALANYA’DA VATANDAŞ NE YAPMALI?

Uzmanlar, Alanya’da deprem riski var mı sorusunun artık teorik değil, pratik bir konu haline geldiğini söylüyor.

Evlerin dayanıklılığı, toplanma alanları, bireysel hazırlıklar… bunlar artık günlük hayatın bir parçası olmak zorunda.

Çünkü mesele sadece “olur mu?” değil, “olduğunda ne yapacağız?”

Kaynak: AFAD, Prof. Dr. Naci Görür açıklamaları, Jeoloji Mühendisleri Odası