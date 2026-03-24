Karapınar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, aynı yönde ilerleyen TIR’ın sol arka kısmına çarpan otomobilde bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Karapınar-Ereğli istikametinde Karyem mevkiinde yaşandı.

KAZA KARYEM MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ

İddiaya göre Sadık Eyiip yönetimindeki 20 ASG 251 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Kemal Sarıarslan idaresindeki 01 DT 691 plakalı TIR’ın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında 2 çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

YARALILARIN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazanın ardından bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı. Gece yolda olan sürücüler bir süre kontrollü ilerledi. Böyle anlarda yol bir anda daralıyor, refleks süresi de kısalıyor. Hele yağış varsa daha da.

İlk bilgilere göre hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GECE VE YAĞIŞ UYARISI

Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda ve gece saatlerinde karayolunda seyreden sürücülerin takip mesafesini koruması, hız yapmaması ve görüş mesafesinin düştüğü anlarda daha dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Konya-Karapınar hattında bu tür kazalar sürücülere bir kez daha aynı uyarıyı verdi: birkaç saniyelik dikkatsizlik, ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.