Başkan Özeren'den çağrı: 'Yalvarıyorum yaylaya gitmeyin'

ALANYA'NIN kuzey komşusu Gündoğmuş’un Belediye Başkanı Mehmet Özeren, kar nedeniyle yayla yollarının kapandığını duyurarak yola çıkılmamasını istedi. Başkan Özeren, sosyal medya hesabında yaptığı uyarıda, karla kaplı yolda bir aracın kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandığını, şans eseri kazada can kaybı olmadığını ifade etti.

Özeren, “Yayla sezonu artık bitti. Değerli dostlarım, kıymetli hemşerilerim, sevgili yayla severler ne olur, bu uyarımı dikkate alın. Bu gün itibariyle yayla yolu kapandı. Yalvarıyorum gitmeyin. Allah korusun batarsınız, uçarsınız, kaybolursunuz, sizden sonra en çok sıkıntı beni buluyor. Başkan kepçe yolla. Başkan bizi kurtar. Malınız canınız rezil oluyor. Kendiniz üzülüyorsunuz, bir de beni üzüyorsunuz. Demedi demeyin. Benden habersiz yaylaya gidene parasıyla bile olsa yardımcı olmayacağız. Bugün karayolunda lüks bir araç uçtu. Elhamdülillah can kaybı yok ama herkes üzüldü” dedi.