UYGUN Center AVM’ye ait kapalı otoparkın dükkân ya da depo alanına dönüştürüleceği yönündeki söylentiler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, vatandaşların tepkisi gecikmedi. Gelen yoğun şikayetler üzerine Alanya Belediyesi’nin devreye girerek süreci hızlandırdığı belirtildi.
OTOPARK NEFES ALDIRACAK
Bölgenin en yoğun noktalarından biri olan Yayla Yolu Caddesi’nde kapalı olan otoparkın yeniden açılmasıyla birlikte park sorununun önemli ölçüde hafiflemesi bekleniyor. Araçlarını park edecek yer bulamayan sürücüler, uzun süredir kaldırımlar ve park yapılması uygun olmayan yol kenarlarını kullanmak zorunda kalıyordu. Bölgedeki esnaf, otoparkın kapalı olması nedeniyle müşteri kaybı yaşadıklarını sık sık dile getiriyordu. Otoparkın yeniden hizmete girmesiyle birlikte hem trafik yükünün azalması hem de ticari hareketliliğin artması bekleniyor.
DANANIN KUYRUĞU 10 GÜN SONRA KOPACAK
Alanya Belediyesi yetkililerden edinilen bilgilere göre, otoparkın akıbeti 10 gün içerisinde netlik kazanacak.
Alanya’da otopark krizi çözülüyor mu? Uygun Center için kritik 10 gün
Alanya’da uzun süredir gündemde olan otopark sorunu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alanya Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yayla Yolu Caddesi’nde bulunan Uygun Center AVM’ye ait kapalı otoparkın akıbeti 10 içerisinde netlik kazanacak. Otoparkın hizmete açılması halinde bölge trafiği nefes alacak
UYGUN Center AVM’ye ait kapalı otoparkın dükkân ya da depo alanına dönüştürüleceği yönündeki söylentiler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, vatandaşların tepkisi gecikmedi. Gelen yoğun şikayetler üzerine Alanya Belediyesi’nin devreye girerek süreci hızlandırdığı belirtildi.