UYGUN Center AVM’ye ait kapalı otoparkın dükkân ya da depo alanına dönüştürüleceği yönündeki söylentiler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, vatandaşların tepkisi gecikmedi. Gelen yoğun şikayetler üzerine Alanya Belediyesi’nin devreye girerek süreci hızlandırdığı belirtildi.

OTOPARK NEFES ALDIRACAK

Bölgenin en yoğun noktalarından biri olan Yayla Yolu Caddesi’nde kapalı olan otoparkın yeniden açılmasıyla birlikte park sorununun önemli ölçüde hafiflemesi bekleniyor. Araçlarını park edecek yer bulamayan sürücüler, uzun süredir kaldırımlar ve park yapılması uygun olmayan yol kenarlarını kullanmak zorunda kalıyordu. Bölgedeki esnaf, otoparkın kapalı olması nedeniyle müşteri kaybı yaşadıklarını sık sık dile getiriyordu. Otoparkın yeniden hizmete girmesiyle birlikte hem trafik yükünün azalması hem de ticari hareketliliğin artması bekleniyor.

DANANIN KUYRUĞU 10 GÜN SONRA KOPACAK

Alanya Belediyesi yetkililerden edinilen bilgilere göre, otoparkın akıbeti 10 gün içerisinde netlik kazanacak.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR