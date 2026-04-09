Alanya Doğu Yeni Çevre Yolu’nda yaşanan olay, trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Tüneller bölgesinde ters yönde ilerleyen bir sürücü, jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

TERS YÖNDE SEYİR TESPİT EDİLDİ

Mahmutlar istikametinden Oba yönüne doğru ters şeritte ilerlediği belirlenen sürücünün, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ifade edildi. Olayın ardından jandarma trafik ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı.

BİRDEN FAZLA İHLAL ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerde sürücünün yalnızca ters yönde gitmediği, aynı zamanda sürücü belgesini yanında bulundurmadığı ve kullandığı aracın muayenesiz olduğu da tespit edildi.

95 BİN TL’Yİ AŞAN CEZA

Tespit edilen ihlaller kapsamında sürücüye toplam 95.438 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konuldu ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

ADLİ SÜREÇ DE BAŞLATILDI

İdari yaptırımların yanı sıra sürücü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçu kapsamında (TCK 179/3) adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, özellikle yoğun kullanılan çevre yollarında yapılan bu tür ihlallerin ölümcül kazalara davetiye çıkardığını vurgulayarak sürücüleri kurallara uymaya davet etti.