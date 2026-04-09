Antalya ile Isparta arasındaki karayolu, 2026 yılının ilk aylarında yaşanan ölümlü kazalarla yeniden gündeme geldi. Dün meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından, aynı güzergahta yaşanan diğer kazalar da dikkat çekti.

4 AYDA 4 AYRI KAZA

Yılın ilk dört ayında bu karayolunda meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında toplam 18 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Peş peşe yaşanan kazalar, yol güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

KAZALARIN DETAYLARI

25 Ocak’ta meydana gelen kazada iki otomobil ve bir tırın karıştığı çarpışma sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

1 Şubat’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ise 7 kişi yaşamını yitirdi. Bu kaza, yılın en ağır can kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti.

22 Mart’ta yine iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

8 Nisan’da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada ise 7 kişi yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Isparta, Burdur ve Antalya hattını kapsayan bu güzergâhta art arda yaşanan kazalar, yol güvenliği ve denetim eksikliği tartışmalarını beraberinde getirdi. Özellikle çift yönlü trafik, yoğun araç geçişi ve bazı kesimlerdeki yol yapısı risk faktörleri arasında gösteriliyor.

TURİZM VE ULAŞIM AÇISINDAN KRİTİK HAT

Söz konusu karayolu, hem şehirler arası ulaşım hem de turizm hareketliliği açısından önemli bir güzergâh. Antalya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin de sık kullandığı bu yol, bölge ekonomisi açısından kritik bir rol oynuyor.

Yetkililerin, artan kazaların ardından bu hat üzerindeki güvenlik önlemlerini artırıp artırmayacağı ise merak konusu.